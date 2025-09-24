Обладательница двух Золотых мячей поражает пикантным платьем за €3050
Алексия Путельяс без Золотого мяча, но в центре внимания
Алексия Путельяс осталась без индивидуальной награды, но произвела фурор своим образом на церемонии «Золотой мяч-2025» в Париже.
Двукратная обладательница трофея заняла 4-е место, уступив партнерше по «Барселоне» Айтане Бонмати, которая взяла награду в третий раз.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
На красной дорожке Путельяс появилась в чёрном платье Maison Margiela от Гленна Мартенса, с тюлевыми перчатками и украшениями Chopard.
Образ стоимостью более 3050 € она дополнила культовыми туфлями Tabi – авангардной моделью, вдохновлённой японскими традициями, ещё на 1285€.
Alexia Putellas & Lamine Yamal at the Ballon d’Or ceremony 🖤 pic.twitter.com/mqARRI2Pf4— RAN (@jlcats_) September 23, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий Трубин не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности
Бельгиец требует перемен у Винисиуса Жуниора