24 сентября 2025, 01:40 | Обновлено 24 сентября 2025, 02:45
Обладательница двух Золотых мячей поражает пикантным платьем за €3050

Алексия Путельяс без Золотого мяча, но в центре внимания

Instagram. Алексия Путельяс

Алексия Путельяс осталась без индивидуальной награды, но произвела фурор своим образом на церемонии «Золотой мяч-2025» в Париже.

Двукратная обладательница трофея заняла 4-е место, уступив партнерше по «Барселоне» Айтане Бонмати, которая взяла награду в третий раз.

На красной дорожке Путельяс появилась в чёрном платье Maison Margiela от Гленна Мартенса, с тюлевыми перчатками и украшениями Chopard.

Образ стоимостью более 3050 € она дополнила культовыми туфлями Tabi – авангардной моделью, вдохновлённой японскими традициями, ещё на 1285€.

