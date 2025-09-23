В среду, 24 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между португальской «Брагой» и нидерландским «Фейернордом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Брага

Довольно неплохо выглядят португальцы в начале сезона. Хотя в последних 3-х турах чемпионата клуб набрал всего 2 очка, всего после 6 матчей он имеет 9 зачетных пунктов, дающих ему право занимать 7-е место турнирной таблицы.

Путь в Лиге Европы португальцы начали еще со 2-го квалификационного раунда, где они одолели болгарское «Левски». Впоследствии команда также прошла «ЧФР Клуж» и «Линкольн Ред Импс», благодаря чему и выступает на основном этапе турнира.

Фейернорд

Очень мощно приступила к новому сезону нидерландская команда. За 6 игр Эредивиз коллектив получил 16 зачетных пунктов, что позволяет ему занимать 1-е место турнирной таблицы чемпионата. Отрыв от «ПСВ», которое находится на 2-й строчке, составляет 3 балла.

В Лигу Европы нидерландцы попали после вылета от «Фенербахче» в полуфинале квалификации Лиги чемпионов.

Личные встречи

Коллективы никогда еще не встречались в очных играх.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Фейернорда» продолжается уже 5 игр подряд. За это время команда одержала 4 победы и один раз сыграла вничью.

В последних 4-х играх «Фейернорда» было показано 4 красных карточки.

«Брага» не может сохранить ворота сухими уже в течение 5 поединков подряд.

Возможные стартовые составы

Брага: Горничек – Лело, Ниакате, Лагербильке, Гомес – Мартинес, Мартинес, Моутиньо, Горби – Альяга, Орта

Фейернорд: Валленройтер – Босс, Ватанабе, Ахмедходжич, Ньювкоп – Тимбер, Стейн, Валенте – Слити, Тенгстедт, Мусса

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.83.