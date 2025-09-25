Вечером 24 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Брага (Португалия) обыграла Фейеноорд (Нидерланды) со счетом 1:0

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол на 79-й минуте точным ударом забил Фран Наварро.

Мяч от штанги залетел в ворота, как в лузу – удар был просто бильярдной точности.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 24 сентября

24.09. 22:00 Брага (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:0

Гол: Фран Наварро, 79

Видео гола и обзор матча