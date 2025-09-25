Лига Европы25 сентября 2025, 13:04 | Обновлено 25 сентября 2025, 13:13
58
0
Брага – Фейеноорд – 1:0. Бильярдный удар в конце игры. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы
25 сентября 2025, 13:04 | Обновлено 25 сентября 2025, 13:13
58
0
Вечером 24 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
Брага (Португалия) обыграла Фейеноорд (Нидерланды) со счетом 1:0
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победный гол на 79-й минуте точным ударом забил Фран Наварро.
Мяч от штанги залетел в ворота, как в лузу – удар был просто бильярдной точности.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1-й тур. 24 сентября
24.09. 22:00 Брага (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:0
Гол: Фран Наварро, 79
Видео гола и обзор матча
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Фран Наварро (Брага), асcист Леонардо Лело.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 сентября 2025, 13:55 19
Сегодня Игорь Беланов отмечает 65-летие
Теннис | 25 сентября 2025, 11:44 6
Юлия проиграла Айле Томлянович в первом же раунде тысячника в Китае
Футбол | 24.09.2025, 19:45
Футбол | 25.09.2025, 13:07
Футбол | 25.09.2025, 07:38
Комментарии 0
Популярные новости
24.09.2025, 21:30 32
24.09.2025, 04:01
23.09.2025, 15:38 4
23.09.2025, 09:41
24.09.2025, 00:21
Волейбол
24.09.2025, 14:10 14
24.09.2025, 07:54