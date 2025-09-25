Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брага – Фейеноорд – 1:0. Бильярдный удар в конце игры. Видео гола и обзор
Лига Европы
Брага
24.09.2025 22:00 – FT 1 : 0
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
25 сентября 2025, 13:04 | Обновлено 25 сентября 2025, 13:13
58
0

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Брага (Португалия) обыграла Фейеноорд (Нидерланды) со счетом 1:0

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол на 79-й минуте точным ударом забил Фран Наварро.

Мяч от штанги залетел в ворота, как в лузу – удар был просто бильярдной точности.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 24 сентября

24.09. 22:00 Брага (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:0

Гол: Фран Наварро, 79

Видео гола и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Фран Наварро (Брага), асcист Леонардо Лело.
Црвена Звезда – Селтик – 1:1. Арнаутович vs Ихеаначо. Видео голов и обзор
Фрайбург – Базель – 2:1. Остерхаге и Эггештайн. Видео голов и обзор
Мальме – Лудогорец – 1:2. Темная скандинавская ночь. Видео голов и обзор
Брага Лига Европы Фейеноорд видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
