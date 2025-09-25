ВИДЕО. Исход матч Лиги Европы Брага – Фейеноорд решил гол на 79-й минуте

Португальская команда Брага минимально переиграла Фейеноорд (Нидерланды) в матче первого тура основного этапа Лиги Европы.

Оружейники на своем поле одолели соперников со счетом 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте забил Фран Наварро.

Брага стартовала во втором по силе еврокубке со второго раунда квалификации и на своем пути прошла Левски, ЧФР Клуж и Линколь Ред Импс. Фейеноорд попал в ЛЕ после того, как проиграл Фенербахче в Q3 Лиги чемпионов.

Во втором туре Лиги Европы Брага сыграет против Селтика в Шотландии. Нидерландский коллектив у себя дома примет английскую Астон Виллу. Обе встретится состоятся 2 октября.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Брага (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:0

Гол: Наварро, 79

