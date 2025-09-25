Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Исход матч Лиги Европы Брага – Фейеноорд решил гол на 79-й минуте
Лига Европы
Брага
24.09.2025 22:00 – FT 1 : 0
Фейеноорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
25 сентября 2025, 03:26 |
20
0

ВИДЕО. Исход матч Лиги Европы Брага – Фейеноорд решил гол на 79-й минуте

Фран Наварро принес победу португальской командой с минимальным счетом 1:0

25 сентября 2025, 03:26 |
20
0
ВИДЕО. Исход матч Лиги Европы Брага – Фейеноорд решил гол на 79-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальская команда Брага минимально переиграла Фейеноорд (Нидерланды) в матче первого тура основного этапа Лиги Европы.

Оружейники на своем поле одолели соперников со счетом 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте забил Фран Наварро.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Брага стартовала во втором по силе еврокубке со второго раунда квалификации и на своем пути прошла Левски, ЧФР Клуж и Линколь Ред Импс. Фейеноорд попал в ЛЕ после того, как проиграл Фенербахче в Q3 Лиги чемпионов.

Во втором туре Лиги Европы Брага сыграет против Селтика в Шотландии. Нидерландский коллектив у себя дома примет английскую Астон Виллу. Обе встретится состоятся 2 октября.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Брага (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:0

Гол: Наварро, 79

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Фран Наварро (Брага), асcист Леонардо Лело.
По теме:
ВИДЕО. Голы Арнаутовича и Ихеаначо. Селтик не сумел одолеть Црвену Звезду
Дело было не в Моуриньо? Фенербахче проиграл Динамо Загреб на старте ЛЕ
Сколько у Антони? Стала известна оценка Зинченко за матч Бетис – Ноттингем
Брага Фейеноорд видео голов и обзор Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Бокс | 24 сентября 2025, 07:54 0
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»

Бывший чемпион мира – об Александре Усике

«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 24 сентября 2025, 21:37 7
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника

Александр серьезно настроен на бой с Полом

Дубль и ассист Месси, гол Суареса. Интер Майами разбил Нью-Йорк в матче MLS
Футбол | 25.09.2025, 04:45
Дубль и ассист Месси, гол Суареса. Интер Майами разбил Нью-Йорк в матче MLS
Дубль и ассист Месси, гол Суареса. Интер Майами разбил Нью-Йорк в матче MLS
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24.09.2025, 14:10
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Футбол | 24.09.2025, 23:56
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
24.09.2025, 03:05
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем