Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Георгий БУЩАН: «В этом сезоне на меня не рассчитывают»
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 23:44 |
Георгий БУЩАН: «В этом сезоне на меня не рассчитывают»

Вратарь объяснил, почему покинул «Аль-Шабаб»

Георгий БУЩАН: «В этом сезоне на меня не рассчитывают»
ФК Полесье. Георгий Бущан

Украинский вратарь Георгий Бущан объяснил, почему покинул «Аль-Шабаб» и перешел в «Полесье».

«В Саудовской Аравии у меня возникла небольшая проблема. 29 августа мы провели матч, и еще накануне руководство клуба полностью меня поддерживало. Однако уже после игры, 31 августа, мне сообщили, что в этом сезоне на меня не рассчитывают.

Это стало для меня неожиданностью. На тот момент трансферное окно в Европе уже было закрыто, а среди стран, где оно еще работало, не нашлось вариантов, которые меня бы заинтересовали. Поэтому оставался только вариант с Украиной. С «Полесьем» у нас были предварительные переговоры, но дальше конкретных договоренностей дело тогда не дошло», – сказал Бущан.

31-летний голкипер присоединился к житомрской команде на правах аренды. Соглашение с игроком рассчитано на один год.

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Верес – Полесье. Текстовая трансляция матча
Экс-тренер Милана вернется к работе. Его сватают в клуб к Бензема
трансферы Аль-Шабаб Георгий Бущан Полесье Житомир ТаТоТаке чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: ФК Полесье
