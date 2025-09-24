Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров получил предложение из Саудовской Аравии. Решение тренера однозначно
Сборная УКРАИНЫ
24 сентября 2025, 06:52 | Обновлено 24 сентября 2025, 07:16
Сергей Станиславович отклонил предложения из Ближнего Востока и «Лудогорца»

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров получил предложение покинуть главную команду страны.

По информации ТаТотаке, тренер во время работы в сборной получил предложения из Саудовской Аравии и болгарского клуба «Лудогорец». Все предложения Ребров отклонил и решил остаться в сборной.

За время тренерской карьеры Ребров занимал должность главного тренера сборной Украины, киевского «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароша» и «Аль-Айна», а также был помощником тренера в киевском «Динамо».

Ранее Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста.

По теме:
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Мальме – Лудогорец. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Известный клуб предлагает Реброву большую зарплату, чем в сборной Украины
