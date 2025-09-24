Ребров получил предложение из Саудовской Аравии. Решение тренера однозначно
Сергей Станиславович отклонил предложения из Ближнего Востока и «Лудогорца»
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров получил предложение покинуть главную команду страны.
По информации ТаТотаке, тренер во время работы в сборной получил предложения из Саудовской Аравии и болгарского клуба «Лудогорец». Все предложения Ребров отклонил и решил остаться в сборной.
За время тренерской карьеры Ребров занимал должность главного тренера сборной Украины, киевского «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцвароша» и «Аль-Айна», а также был помощником тренера в киевском «Динамо».
Ранее Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста.
