Нападающий «Аль-Насра» и лидер сборной Португалии Криштиану Роналду объявил об инвестировании средств в поисковый сервис Perplexity AI, работающий на базе искусственного интеллекта.

«Любопытство – непременное условие для достижения величия. Вы побеждаете, когда ежедневно продолжаете задавать новые вопросы. Именно по этой причине я с гордостью заявляю о своем инвестиционном участии в проекте Perplexity.

Perplexity питает любопытство всего мира, и вместе мы вдохновим каждого задавать более смелые и амбициозные вопросы», – написал Роналду в своих социальных сетях.

На веб-сайте этого поисковика появилась отдельная вкладка, где представлены несколько вопросов, посвященных Роналду. При посещении данной страницы появляется надпись: «Откройте для себя жизнь легенды».