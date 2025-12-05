Роналду финансирует технологии будущего
Криштиану вложился в поисковик с искусственным интеллектом
Нападающий «Аль-Насра» и лидер сборной Португалии Криштиану Роналду объявил об инвестировании средств в поисковый сервис Perplexity AI, работающий на базе искусственного интеллекта.
«Любопытство – непременное условие для достижения величия. Вы побеждаете, когда ежедневно продолжаете задавать новые вопросы. Именно по этой причине я с гордостью заявляю о своем инвестиционном участии в проекте Perplexity.
Perplexity питает любопытство всего мира, и вместе мы вдохновим каждого задавать более смелые и амбициозные вопросы», – написал Роналду в своих социальных сетях.
На веб-сайте этого поисковика появилась отдельная вкладка, где представлены несколько вопросов, посвященных Роналду. При посещении данной страницы появляется надпись: «Откройте для себя жизнь легенды».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елизавета Третьякова продолжает радовать контентом
Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола