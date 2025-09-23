Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ГАВРЮШОВ: «Я беру ответственность за результат на себя»
Украина. Первая лига
23 сентября 2025, 09:54 |
88
0

Андрей ГАВРЮШОВ: «Я беру ответственность за результат на себя»

Наставник «Левого Берега» прокомментировал поражение в матче с «Буковиной»

23 сентября 2025, 09:54 |
88
0
Андрей ГАВРЮШОВ: «Я беру ответственность за результат на себя»
ФК Буковина. Андрей Гаврюшов

В матче седьмого тура Первой лиги «Левый Берег» на своем поле со счетом 1:3 проиграл «Буковине». Результат матча прокомментировал главный тренер киевского клуба Андрей Гаврюшов.

– Сегодня ваша команда уступила «Буковине» со счетом 1:3. Каковы, по-вашему, причины такого результата?

– В причинах мы разберемся сами, все проанализируем. А первое, что хочу сказать – извиниться перед нашими болельщиками и перед президентом клуба, который столько делает, а отдачи пока нет. Пусть он решает мою судьбу. Я считаю, что это моя вина, что мы так играем. Надо признать это, и я беру ответственность за результат на себя.

– В первом тайме матч был прерван из-за воздушной тревоги. Повлияла ли эта пауза на ход игры?

– Сложно сказать. Когда ты проигрываешь 0:2 и у тебя ничего не выходит, трудно оценивать влияние этой паузы. Мы выглядели беззубо в атаке. Если проигрываешь – нужно повышать темп. Если команда не может этого сделать, то претензии должны быть к тренеру.

– Сегодня в стартовом составе вышли два нападающих – Андрей Ризнык и Даниил Сухоручко. Насколько вы удовлетворены их взаимодействием?

– Довольным можно быть только тогда, когда команда побеждает. Конечно, я не доволен. Но давайте мы разберемся внутри команды. Ситуация сложная, все на эмоциях. Мы не привыкли проигрывать, особенно дома. Это сказывается на психологии. Так что нужно успокоиться.

По теме:
ШОВКОВСКИЙ: «Это касается не только Нещерета, но и других игроков Динамо»
Сергей ШИЩЕНКО: «Мы очень качественно провели второй тайм»
Левый Берег – Буковина – 1:3. Уверенная победа в гостях. Видео голов
Андрей Гаврюшов Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Буковина Черновцы Левый Берег Киев
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Футбол | 22 сентября 2025, 23:59 6
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!

22 сентября в Париже объявят обладателя самой престижной индивидуальной награды

На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
Футбол | 22 сентября 2025, 23:13 1
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года
На церемонии вручения Золотого мяча названа лучшая команда 2025 года

ПСЖ в прошлом сезоне завоевал требл: Лига 1, Кубок Франции и Лига чемпионов

«Мой сын – лучший». Отец Ямала резко высказался о Золотом мяче 2025
Футбол | 23.09.2025, 08:26
«Мой сын – лучший». Отец Ямала резко высказался о Золотом мяче 2025
«Мой сын – лучший». Отец Ямала резко высказался о Золотом мяче 2025
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Футбол | 23.09.2025, 09:41
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Футбол | 22.09.2025, 23:49
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
21.09.2025, 15:41 18
Теннис
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
22.09.2025, 04:27 2
Футбол
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 2
Бокс
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 4
Футбол
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
22.09.2025, 17:29 139
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем