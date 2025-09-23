Андрей ГАВРЮШОВ: «Я беру ответственность за результат на себя»
Наставник «Левого Берега» прокомментировал поражение в матче с «Буковиной»
В матче седьмого тура Первой лиги «Левый Берег» на своем поле со счетом 1:3 проиграл «Буковине». Результат матча прокомментировал главный тренер киевского клуба Андрей Гаврюшов.
– Сегодня ваша команда уступила «Буковине» со счетом 1:3. Каковы, по-вашему, причины такого результата?
– В причинах мы разберемся сами, все проанализируем. А первое, что хочу сказать – извиниться перед нашими болельщиками и перед президентом клуба, который столько делает, а отдачи пока нет. Пусть он решает мою судьбу. Я считаю, что это моя вина, что мы так играем. Надо признать это, и я беру ответственность за результат на себя.
– В первом тайме матч был прерван из-за воздушной тревоги. Повлияла ли эта пауза на ход игры?
– Сложно сказать. Когда ты проигрываешь 0:2 и у тебя ничего не выходит, трудно оценивать влияние этой паузы. Мы выглядели беззубо в атаке. Если проигрываешь – нужно повышать темп. Если команда не может этого сделать, то претензии должны быть к тренеру.
– Сегодня в стартовом составе вышли два нападающих – Андрей Ризнык и Даниил Сухоручко. Насколько вы удовлетворены их взаимодействием?
– Довольным можно быть только тогда, когда команда побеждает. Конечно, я не доволен. Но давайте мы разберемся внутри команды. Ситуация сложная, все на эмоциях. Мы не привыкли проигрывать, особенно дома. Это сказывается на психологии. Так что нужно успокоиться.
