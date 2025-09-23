Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дембеле стал 10-м футболистом в истории, выигравшим ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Другие новости
23 сентября 2025, 05:29 |
12
0

Дембеле стал 10-м футболистом в истории, выигравшим ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч

Кто были остальные 9 игроков? Были ли, кроме Дембеле, французы, которые это делали?

23 сентября 2025, 05:29 |
12
0
Дембеле стал 10-м футболистом в истории, выигравшим ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле стал обладателем премии «Золотой мяч».

Французский нападающий присоединился к элитному клубу футболистов, которые выигрывали чемпионат мира, Лигу чемпионов и Золотой мяч.

Дембеле стал 10-м таким игроком в истории футбола и 2-м французом после Зинедина Зидана.

Футболисты, которые выигрывали чемпионат мира, Лигу чемпионов и Золотой мяч

  • Франц Беккенбауэр (ФРГ)
  • Герд Мюллер (ФРГ)
  • Паоло Росси (Италия)
  • Бобби Чарльтон (Англия)
  • Зинедин Зидан (Франция)
  • Ривалдо (Бразилия)
  • Кака (Бразилия)
  • Роналдиньо (Бразилия)
  • Лионель Месси (Аргентина)
  • Усман Дембеле (Франция)
По теме:
ДЕМБЕЛЕ: «Этот индивидуальный трофей – коллективная победа всей команды»
Гордость Франции. Дембеле – третий обладатель ЗМ в истории Лиги 1
Мбаппе отреагировал на то, что Дембеле выиграл Золотой мяч 2025
Золотой мяч Лига чемпионов Усман Дембеле статистика чемпионат мира по футболу Франц Беккенбауэр Герд Мюллер Паоло Росси Бобби Чарльтон Зинедин Зидан Ривалдо Кака Роналдиньо Лионель Месси
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наполи одолел Пизу и возглавил турнирную таблицу Серии А
Футбол | 23 сентября 2025, 03:00 0
Наполи одолел Пизу и возглавил турнирную таблицу Серии А
Наполи одолел Пизу и возглавил турнирную таблицу Серии А

Подопечные Конте добыли победу со счетом 3:2

Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Футбол | 22 сентября 2025, 17:29 132
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией

Команда Шовковского снова пропустила в конце игры

Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Футбол | 22.09.2025, 08:17
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Футбол | 22.09.2025, 23:49
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Футбол | 22.09.2025, 14:57
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 6
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 27
Теннис
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
21.09.2025, 15:41 18
Теннис
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 5
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 18
Футбол
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
21.09.2025, 08:03 4
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем