Дембеле стал 10-м футболистом в истории, выигравшим ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Кто были остальные 9 игроков? Были ли, кроме Дембеле, французы, которые это делали?
Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле стал обладателем премии «Золотой мяч».
Французский нападающий присоединился к элитному клубу футболистов, которые выигрывали чемпионат мира, Лигу чемпионов и Золотой мяч.
Дембеле стал 10-м таким игроком в истории футбола и 2-м французом после Зинедина Зидана.
Футболисты, которые выигрывали чемпионат мира, Лигу чемпионов и Золотой мяч
- Франц Беккенбауэр (ФРГ)
- Герд Мюллер (ФРГ)
- Паоло Росси (Италия)
- Бобби Чарльтон (Англия)
- Зинедин Зидан (Франция)
- Ривалдо (Бразилия)
- Кака (Бразилия)
- Роналдиньо (Бразилия)
- Лионель Месси (Аргентина)
- Усман Дембеле (Франция)
