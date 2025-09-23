Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Италии
Милан
23.09.2025 22:00 - : -
Лечче
Италия
23 сентября 2025, 01:19 | Обновлено 23 сентября 2025, 01:21
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 Кубка Италии

Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

Во вторник, 23 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Лечче».

Встречу примет стадион «Сан Сиро»в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Милан – Лечче
Милан Лечче Кубок Италии по футболу
