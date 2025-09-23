Во вторник, 23 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Лечче».

Встречу примет стадион «Сан Сиро»в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

«Милан» – «Лечче». Смотреть онлайн. LIVE трансляция