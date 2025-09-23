Италия23 сентября 2025, 01:19 | Обновлено 23 сентября 2025, 01:21
Милан – Лечче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 Кубка Италии
Во вторник, 23 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Лечче».
Встречу примет стадион «Сан Сиро»в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
«Милан» – «Лечче». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Милан – ЛеччеСмотреть трансляцию
