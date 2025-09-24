Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Милан – Лечче – 3:0. Разгромная победа. Видео голов и обзор матча
24 сентября 2025, 08:53
Милан – Лечче – 3:0. Разгромная победа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Италии

Милан – Лечче – 3:0. Разгромная победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

Во вторник, 23 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии, в котором встретились «Милан» и «Лечче».

Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени. Встреча проходила на «Сан Сиро» в Милане

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:0 и прошли в 1/8 финала.

Первым голом в составе «Милана» отличился французский нападающий Кристофер Нкунку.

Кубок Италии. 1/16 финала

Милан – Лечче – 3:0

Голы: Хименес, 20, Нкунку, 51, Пулишич, 64

Удаление: Зиберт, 18

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан), асcист Юссуф Фофана.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Милан), асcист Алексис Салемакерс.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Милан), асcист Davide Bartesaghi.
19’
Джамиль Зиберт (Лечче) получает красную карточку.
По теме:
НХЛ. Возвращение Тэйвза, победы Монреаля, Бостона и Тампы
Вулверхэмптон – Эвертон – 2:0. Миколенко вышел на замену. Видео голов
Линкольн Сити – Челси – 1:2. Ассист Варфоломеева. Видео голов и обзор
Милан Лечче Кубок Италии по футболу Кристиан Пулишич видео голов и обзор Кристофер Нкунку Сантьяго Хименес Милан - Лечче
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
