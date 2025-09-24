Во вторник, 23 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии, в котором встретились «Милан» и «Лечче».

Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени. Встреча проходила на «Сан Сиро» в Милане

Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:0 и прошли в 1/8 финала.

Первым голом в составе «Милана» отличился французский нападающий Кристофер Нкунку.

Кубок Италии. 1/16 финала

Милан – Лечче – 3:0

Голы: Хименес, 20, Нкунку, 51, Пулишич, 64

Удаление: Зиберт, 18