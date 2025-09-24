Милан – Лечче – 3:0. Разгромная победа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Италии
Во вторник, 23 сентября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии, в котором встретились «Милан» и «Лечче».
Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени. Встреча проходила на «Сан Сиро» в Милане
Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:0 и прошли в 1/8 финала.
Первым голом в составе «Милана» отличился французский нападающий Кристофер Нкунку.
Кубок Италии. 1/16 финала
Милан – Лечче – 3:0
Голы: Хименес, 20, Нкунку, 51, Пулишич, 64
Удаление: Зиберт, 18
События матча
