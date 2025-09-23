Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Италии
Милан
23.09.2025 22:00 - : -
Лечче
23 сентября 2025, 00:29 | Обновлено 23 сентября 2025, 00:35
Милан – Лечче. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии

Матч начнется 23 сентября в 22:00 по Киеву

Милан – Лечче. Прогноз и анонс на матч Кубка Италии
Милан

Во вторник, 23 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Лечче». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Милан

После не очень удачного прошлого сезона коллектив Макса Аллегри постарается реабилитировать себя в глазах болельщиков. И пока ему это удается – за 4 поединка Серии А «Россонери» одержали уже 3 победы против «Болоньи», «Удинезе» и того же «Лечче». Единственная осечка произошла в 1-м туре, когда «Милан» со счетом 1:2 потерпел поражение от новичка «Кремонезе».

В 1/32 финала Кубка Италии коллектив спокойно одолел второлиговое «Бари» со счетом 2:0. Тогда удалось отличиться забитым голом Пулишича и Леау.

Лечче

Прошлогодний аутсайдер чемпионата продолжает оставаться им и в новом сезоне. За 4 матча в Серии А клуб уже проиграл «Милану», «Аталанте» и «Кальяри», а также сыграл вничью с «Дженоа». Текущие результаты принуждают команду находиться на последнем месте турнирной таблицы текущего чемпионата.

В 1/32 финала Кубка Италии команда без особых проблем завоевала выигрыш 2:0 над «Юве Стабия» и прошла в следующий раунд.

Личные встречи

За последние 2 года клубы сыграли между собой трижды – с общим счетом 8:0 во всех 3 играх победу одерживал «Милан».

Интересные факты

  • «Милан» сохранил ворота сухими в 4-х из последних 5 играх.
  • «Лечче» пропустили 8 мячей в текущем сезоне Серии А – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Милан» победил в каждом из последних 3-х поединках, «Лечче» наоборот – проиграло.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61.

Милан
23 сентября 2025 -
22:00
Лечче
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
