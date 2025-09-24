Первый гол Нкунку. Милан разгромил Лечче в Кубке Италии
Хозяева поля добыли победу со счетом 3:0
23 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Лечче».
Встреча проходила на стадионе «Сан Сиро» в городе Милана. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:0 и прошли в 1/8 финала. С 18-й минуты гости играли вдесятером – красную карточку получил Зиберт.
Первым голом в составе «Милана» отличился Кристофер Нкунку.
Кубок Италии. 1/16 финала
Милан – Лечче – 3:0
Голы: Хименес, 20, Нкунку, 51, Пулишич, 64
Удаление: Зиберт, 18
Фото матча:
События матча
