Кубок Италии
Милан
23.09.2025 22:00 – FT 3 : 0
Лечче
Италия
24 сентября 2025, 00:09 | Обновлено 24 сентября 2025, 00:58
95
2

Первый гол Нкунку. Милан разгромил Лечче в Кубке Италии

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:0

24 сентября 2025, 00:09 | Обновлено 24 сентября 2025, 00:58
95
2
Первый гол Нкунку. Милан разгромил Лечче в Кубке Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

23 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Лечче».

Встреча проходила на стадионе «Сан Сиро» в городе Милана. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:0 и прошли в 1/8 финала. С 18-й минуты гости играли вдесятером – красную карточку получил Зиберт.

Первым голом в составе «Милана» отличился Кристофер Нкунку.

Кубок Италии. 1/16 финала

Милан – Лечче – 3:0

Голы: Хименес, 20, Нкунку, 51, Пулишич, 64

Удаление: Зиберт, 18

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан), асcист Юссуф Фофана.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Милан), асcист Алексис Салемакерс.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Милан), асcист Davide Bartesaghi.
19’
Джамиль Зиберт (Лечче) получает красную карточку.
Милан Лечче Милан - Лечче Кубок Италии по футболу Кристофер Нкунку Кристиан Пулишич Сантьяго Хименес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Паша Мех
FORZA MILAN!!
С победой!!!💪🖤❤️
Ответить
0
Mark4854590
Невже Мілан повертається. А ж не віриться. Але слід дочекатися матчів з грандами
Ответить
0
