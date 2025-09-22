ФОТО. Жена звезды мирового футбола засветила роскошную грудь. Огонь

Агустина Гандольфо, возлюбленная нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, снова привлекла внимание публики.

Модель и фитнес-блогер смело позировала в нижнем белье и короткой рубашке.

Фанаты засыпали её восторженными комментариями, восхищаясь идеальной фигурой.

Лаутаро и Агустина вместе с 2018 года и воспитывают двоих детей – Нину и Тео.