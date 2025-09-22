Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена звезды мирового футбола засветила роскошную грудь. Огонь
Другие новости
22 сентября 2025, 19:14 |
1412
1

ФОТО. Жена звезды мирового футбола засветила роскошную грудь. Огонь

Жена Лаутаро Мартинеса во всей красе

22 сентября 2025, 19:14 |
1412
1
ФОТО. Жена звезды мирового футбола засветила роскошную грудь. Огонь
Instagram. Агустина Гандольфо

Агустина Гандольфо, возлюбленная нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, снова привлекла внимание публики.

Модель и фитнес-блогер смело позировала в нижнем белье и короткой рубашке.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Фанаты засыпали её восторженными комментариями, восхищаясь идеальной фигурой.

Лаутаро и Агустина вместе с 2018 года и воспитывают двоих детей – Нину и Тео.

По теме:
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
Золотой мяч 2025. Названы места с 20-го по 16-е: Винисиус и Левандовски
ФОТО. Футболист Динамо подарил своей пассии шикарный презент
фото lifestyle Лаутаро Мартинес Интер Милан девушки чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Довбик в Роме: пока что без просвета
Футбол | 22 сентября 2025, 13:31 16
Артем Довбик в Роме: пока что без просвета
Артем Довбик в Роме: пока что без просвета

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – об ожидаемых проблемах украинского форварда в Риме

Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Футбол | 22 сентября 2025, 08:44 18
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»

Экс-игрок «Динамо» оценил уровень украинского футбола

Хаби АЛОНСО: «Посмотрим, что произойдет. Мне не нужно голосовать»
Футбол | 22.09.2025, 19:27
Хаби АЛОНСО: «Посмотрим, что произойдет. Мне не нужно голосовать»
Хаби АЛОНСО: «Посмотрим, что произойдет. Мне не нужно голосовать»
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Футбол | 22.09.2025, 05:05
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Мбаппе отказался играть со звездным футболистом Реала
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Футбол | 22.09.2025, 04:27
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Шахтер настроен купить игрока сборной Украины. Президент против
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vm1967
Непогане прізвище - Гандольфо
Ответить
0
Популярные новости
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
21.09.2025, 15:41 18
Теннис
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08
Бокс
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 5
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
20.09.2025, 23:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем