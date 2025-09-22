Золотой мяч 2025. Названы места с 25-го по 21-е

Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 22 сентября 2025 года.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), которая присуждается лучшему футболисту 2025 года.

Начало церемонии – 22 сентября в 22:00 по Киеву.

Перед началом церемонии издание уже объявило, какие футболисты заняли в рейтинге места с 25-го по 21-е:

25. Дензел Дюмфрис (Интер, Нидерланды)

24. Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)

23. Джуд Беллингем (Реал Мадрид, Англия)

22. Алексис Макаллистер (Ливерпуль, Аргентина)

21. Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд, Гвинея)