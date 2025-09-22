Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Золотой мяч 2025. Названы места с 25-го по 21-е
Другие новости
22 сентября 2025, 19:24 | Обновлено 22 сентября 2025, 19:52
524
0

Золотой мяч 2025. Названы места с 25-го по 21-е

Во второй пятерке с конца оказались Дюмфрис, Руис, Беллингем, Макаллистер и Гирасси

22 сентября 2025, 19:24 | Обновлено 22 сентября 2025, 19:52
524
0
Золотой мяч 2025. Названы места с 25-го по 21-е
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Футбольные звезды встречаются на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 22 сентября 2025 года.

France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), которая присуждается лучшему футболисту 2025 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало церемонии – 22 сентября в 22:00 по Киеву.

Перед началом церемонии издание уже объявило, какие футболисты заняли в рейтинге места с 25-го по 21-е:

  • 25. Дензел Дюмфрис (Интер, Нидерланды)
  • 24. Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)
  • 23. Джуд Беллингем (Реал Мадрид, Англия)
  • 22. Алексис Макаллистер (Ливерпуль, Аргентина)
  • 21. Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд, Гвинея)
По теме:
ФОТО. Дембеле показал костюм, в котором посетит церемонию награждения ЗМ
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Результаты (обновляется)
Винисиус Жуниор и Левандовски отсутствуют в топ-15 лучших игроков мира
Дензел Дюмфрис Фабиан Руис Джуд Беллингем Золотой мяч Алексис Макаллистер Серу Гирасси
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Футбол | 22 сентября 2025, 17:29 119
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией

Команда Шовковского снова пропустила в конце игры

Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Футбол | 22 сентября 2025, 08:17 5
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»

Йожеф раскритиковал современное «Динамо»

Тренер Александрии рассказал, как клубу удалось шокировать Динамо в УПЛ
Футбол | 22.09.2025, 19:24
Тренер Александрии рассказал, как клубу удалось шокировать Динамо в УПЛ
Тренер Александрии рассказал, как клубу удалось шокировать Динамо в УПЛ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Другие виды | 21.09.2025, 19:35
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
Бокс | 22.09.2025, 04:45
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 5
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 27
Теннис
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем