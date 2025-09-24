Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед узнал ценник на игрока сборной Украины, которого хотят купить
Англия
24 сентября 2025, 04:20 |
37
0

Ман Юнайтед узнал ценник на игрока сборной Украины, которого хотят купить

Егор Ярмолюк заинтересовал клубы АПЛ

24 сентября 2025, 04:20 |
37
0
Ман Юнайтед узнал ценник на игрока сборной Украины, которого хотят купить
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Английский «Брентфорд» уже скоро может продать украинского полузащитника Егора 926,1066,28700,67143,67181,72770.

На украинца в последние дни появилось два именитых претендента – «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Как отмечает источник, английский «Брентфорд» уже определился с ценой на украинца и готов вести переговоры на сумму 25-30 миллионов евро.

В этом сезоне Ярмолюк провел семь матчей – результативными действиями он пока не отметился.

Ранее сообщалось, что Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».

По теме:
Реал и ПСЖ готовят трансферную бомбу. Речь о звездном футболисте
Мадридский Реал имеет самую дорогую линию атаки среди всех клубов
Барселона приблизилась к продлению контракта с ключевым футболистом
трансферы Брентфорд трансферы АПЛ Егор Ярмолюк Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
Дмитрий Олейник Источник: Sport.fr
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Футбол | 24 сентября 2025, 00:16 16
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным

Команда Риу Аве сумела спасти игру, забив мяч в компенсированное время

Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Футбол | 23 сентября 2025, 10:39 3
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ

Украинский защитник провел весь матч против «Марселя», однако его команда уступила 0:1

Дарио СРНА: «Он засчитал вообще левый гол, как такое возможно?»
Футбол | 24.09.2025, 02:48
Дарио СРНА: «Он засчитал вообще левый гол, как такое возможно?»
Дарио СРНА: «Он засчитал вообще левый гол, как такое возможно?»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
Футбол | 23.09.2025, 14:32
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
Футбол | 23.09.2025, 15:38
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 6
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
22.09.2025, 01:18 3
Бокс
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
23.09.2025, 20:35 69
Футбол
Эдди ХИРН: «Пришло время Усику это сделать, Теренсу Кроуфорду тоже»
Эдди ХИРН: «Пришло время Усику это сделать, Теренсу Кроуфорду тоже»
22.09.2025, 04:06 1
Бокс
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 32
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Усика с ним был бы одним из лучших в истории бокса»
22.09.2025, 05:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем