Английский «Брентфорд» уже скоро может продать украинского полузащитника Егора 926,1066,28700,67143,67181,72770.

На украинца в последние дни появилось два именитых претендента – «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Как отмечает источник, английский «Брентфорд» уже определился с ценой на украинца и готов вести переговоры на сумму 25-30 миллионов евро.

В этом сезоне Ярмолюк провел семь матчей – результативными действиями он пока не отметился.

Ранее сообщалось, что Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».