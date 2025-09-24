Ман Юнайтед узнал ценник на игрока сборной Украины, которого хотят купить
Егор Ярмолюк заинтересовал клубы АПЛ
Английский «Брентфорд» уже скоро может продать украинского полузащитника Егора 926,1066,28700,67143,67181,72770.
На украинца в последние дни появилось два именитых претендента – «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Как отмечает источник, английский «Брентфорд» уже определился с ценой на украинца и готов вести переговоры на сумму 25-30 миллионов евро.
В этом сезоне Ярмолюк провел семь матчей – результативными действиями он пока не отметился.
Ранее сообщалось, что Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».
