Любенович подвел итоги первого для себя сезона в чемпионате Грузии
Известный в Украине специалист вошел в историю Гагры, заняв с ней 5-е место
Хорошо известный украинским болельщикам в роли игрока и тренера серб Желько Любенович завершил сезон 2025 со своим новым клубом – грузинской Гагрой.
Под руководством бывшего наставника Миная и Ворсклы команда провела 8 матчей чемпионата, по результатам которых сумела улучшить свое турнирное положение.
Если на момент прихода 44-летнего сербского специалиста Гагра занимала шестое место, то сезон завершила на пятом. Ближе к финишу возглавляемый им коллектив сумел обойти Динамо Батуми и Самгурали, которые также претендовали на эту позицию.
Желько Любенович еще в начале своей работы в Гагре нацелил подопечных на завоевание пятой позиции, которая с учетом турнирной ситуации на момент заключения им контракта была достаточно неординарной. Дело в том, что квартет лидеров оторвался от ближайшего преследователя аж на 14–16 пунктов, поэтому ставить перед подопечными Любеновича пришлось локальную задачу.
В комментарии для Sport.ua руководитель Гагры Желько Любенович рассказал:
«За этот период удалось набрать очки благодаря трем победам и одной ничьей. Моя команда сумела обыграть динамовцев Батуми и Тбилиси, а также Гареджи. Для Гагры пятое место было занято впервые в истории. Для этого клуба это считается отличным итогом. Теперь наша команда будет нацеливаться на новые турнирные достижения».
Чемпионат Грузии 2025. Итоговая таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Роскошный гол закрыл базовую программу первого круга УПЛ
Украинец выделил Мухаммеда Али