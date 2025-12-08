Любенович подвел итоги первого для себя сезона в чемпионате Грузии

Хорошо известный украинским болельщикам в роли игрока и тренера серб Желько Любенович завершил сезон 2025 со своим новым клубом – грузинской Гагрой.

Под руководством бывшего наставника Миная и Ворсклы команда провела 8 матчей чемпионата, по результатам которых сумела улучшить свое турнирное положение.

Если на момент прихода 44-летнего сербского специалиста Гагра занимала шестое место, то сезон завершила на пятом. Ближе к финишу возглавляемый им коллектив сумел обойти Динамо Батуми и Самгурали, которые также претендовали на эту позицию.

Желько Любенович еще в начале своей работы в Гагре нацелил подопечных на завоевание пятой позиции, которая с учетом турнирной ситуации на момент заключения им контракта была достаточно неординарной. Дело в том, что квартет лидеров оторвался от ближайшего преследователя аж на 14–16 пунктов, поэтому ставить перед подопечными Любеновича пришлось локальную задачу.

В комментарии для Sport.ua руководитель Гагры Желько Любенович рассказал:

«За этот период удалось набрать очки благодаря трем победам и одной ничьей. Моя команда сумела обыграть динамовцев Батуми и Тбилиси, а также Гареджи. Для Гагры пятое место было занято впервые в истории. Для этого клуба это считается отличным итогом. Теперь наша команда будет нацеливаться на новые турнирные достижения».

Чемпионат Грузии 2025. Итоговая таблица