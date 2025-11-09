Украинский тренер рассказал о победе своей команды в чемпионате Грузии

Накануне в чемпионате Грузии состоялось противостояние двух клубов, в каждом из которых работают хорошо известные украинскому футболу специалисты. Речь идёт о матче между ФК «Гагра» и «Колхети 1913» (Поти), который прошёл в Тбилиси и завершился победой гостей – 3:1. Первую команду с прошлого месяца возглавляет бывший наставник «Миная» и «Ворсклы» серб Желько Любенович, а во второй на протяжении трёх лет подряд работает в роли тренера-консультанта экс-рулевой «Эвиза», запорожского «Торпедо», «Таврии», «Металлурга»/«Ильичёвца» и «Ворсклы» Иван Балан.

Интересно, что в составах обеих команд есть украинские легионеры. В «Гагре» выступает полузащитник Илья Скрыпник, а в заявку «Колхети 1913» на нынешний сезон внесены сразу четыре фамилии – вратари Ярослав Котляров и Мирослав Зновенко, полузащитник Роман Плющ и нападающий Евгений Лещинский.

«В этом матче наша команда сыграла неплохо, ребята проявили характер и выиграли, – делится впечатлениями со Sport.ua Иван Балан. – Состав был изменён в сторону омоложения – и всё получилось. Это должно было рано или поздно произойти. До встречи с «Гагрой» было много игр, которые мы не должны были проигрывать. Из-за молодости не всё выходит так, как хотелось бы. Но я считаю, что в футболе мужчины всегда должны оставаться мужчинами. И как бы ни было трудно, необходимо дорабатывать до конца. Несмотря на турнирное положение, теоретические шансы у «Колхети 1913» ещё остаются, поэтому нужно бороться до последнего тура. А уже с нового сезона придётся засучить рукава и доказывать, что в нынешнем случилась досадная ошибка.

– Как отреагировали, когда узнали, что «Гагру» возглавил Желько Любенович?

– Свет не без добрых людей. Владелец клуба часто бывает в Киеве, где имеет свой бизнес, поэтому у него много знакомых в Украине. Кто-то, вероятно, подсказал или порекомендовал Бесо Чихрадзе (президенту ФК «Гагра» – прим. ред.) кандидатуру Любеновича – так он и оказался у руля «Гагры». Многие составили мнение о его качествах по хорошей работе в «Минае». Поэтому я не удивился, что на роль главного тренера грузинского клуба выбрали именно этого сербского специалиста.

На сегодняшний день «Гагра» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Грузии, а «Колхети 1913» расположился на последнем, десятом.

