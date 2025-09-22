Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы были ближе к победе»

В поединке седьмого тура Первой лиги «Виктория» сыграла вничью 0:0 с хмельницким подольем «Подольем». Результат матча прокомментировал главный тренер «Виктории» Анатолий Бессмертный.

«Любая игра может окончиться и поражением, и ничьей, и победой. Но сегодня, может, это мое субъективное впечатление, я считаю, что мы были ближе к победе. Где-то нам не повезло. Так что я ребятам благодарен за игру. Они сегодня старались, сражались, и играли неплохо. Неплохие были отрезки в игре, но не забиваем. Мы очень много не забиваем.

Сказалась ли усталость после тяжелого кубкового матча против Левого Берега? Я даже на это не обращаю внимания. Я считаю, что в Европе играют люди три дня на четвертый или два дня на третий. И по 60-70 игр играют за сезон. И свежие, и бегут, и играют. Так что я не думаю, что это очень повлияло на нас», – сказал Анатолий Бессмертный.