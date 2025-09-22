Виктория – Подолье – 0:0. Незабитый пенальти. Видеообзор матча

В воскресенье, 21 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. «Виктория» Сумы встретилась с хмельницким «Подольем».

В предыдущих матчах «Виктория» ни разу не играла вничью. И вот серия прервалась. Хотя у команды был шанс выйти вперед. На 39-й минуте Максим Евпак не реализовал пенальти.

«Подолье» набрало второе очко в чемпионате. Команда Сергея Ковальца покинула последнюю строчку, опередив «Металлист». Однако у харьковского клуба на два матча меньше.

Первая лига. 7-й тур, 21 сентября. Тростянец, стадион им. В. Куца

«Виктория» Сумы – «Подолье» Хмельницкий – 0:0

