Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктория – Подолье – 0:0. Незабитый пенальти. Видеообзор матча
Первая лига
Виктория Сумы
21.09.2025 12:00 – FT 0 : 0
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
22 сентября 2025, 14:26 |
88
0

Виктория – Подолье – 0:0. Незабитый пенальти. Видеообзор матча

Команды так и не смогли открыть счет

22 сентября 2025, 14:26 |
88
0
Виктория – Подолье – 0:0. Незабитый пенальти. Видеообзор матча
ФК Виктория Сумы

В воскресенье, 21 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. «Виктория» Сумы встретилась с хмельницким «Подольем».

В предыдущих матчах «Виктория» ни разу не играла вничью. И вот серия прервалась. Хотя у команды был шанс выйти вперед. На 39-й минуте Максим Евпак не реализовал пенальти.

«Подолье» набрало второе очко в чемпионате. Команда Сергея Ковальца покинула последнюю строчку, опередив «Металлист». Однако у харьковского клуба на два матча меньше.

Первая лига. 7-й тур, 21 сентября. Тростянец, стадион им. В. Куца

«Виктория» Сумы – «Подолье» Хмельницкий – 0:0

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

По теме:
Наконец-то дождались. Карпаты переиграли Оболонь
Коуч ЛНЗ: «Рух не создал ни одного голевого момента»
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы были ближе к победе»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Подолье Хмельницкий
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Другие виды | 21 сентября 2025, 19:35 12
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ

Украина таки не осталась без наград легкоатлетического чемпионата мира

Голкипер Кривбасса: «Это безумие. Он сказал, что не хочет нас видеть»
Футбол | 22 сентября 2025, 15:02 0
Голкипер Кривбасса: «Это безумие. Он сказал, что не хочет нас видеть»
Голкипер Кривбасса: «Это безумие. Он сказал, что не хочет нас видеть»

Александр Кемкин рассказал о матче УПЛ против «Эпицентра»

Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.09.2025, 14:32
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Футбол | 21.09.2025, 15:28
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Футбол | 22.09.2025, 08:17
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
Центральный матч тура между ПСЖ и Марселем отложен. Известна причина
21.09.2025, 15:45
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
21.09.2025, 08:03 4
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
21.09.2025, 15:41 18
Теннис
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
БЕЛЛЬЮ: «Знаете, что бы произошло, если бы Усик дрался с Майком Тайсоном?»
21.09.2025, 00:08
Бокс
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
22.09.2025, 04:45
Бокс
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем