Украина. Первая лига
Первая лига, 7-й тур. Виктория и Подолье разошлись миром

Команды так и не смогли открыть счет

ФК Виктория Сумы

В воскресенье, 21 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. «Виктория» Сумы встретилась с хмельницким «Подольем».

В предыдущих матчах «Виктория» ни разу не играла вничью. И вот серия прервалась.

«Подолье» набрало второе очко в чемпионате. Команда Сергея Ковальца покинула последнюю строчку, опередив «Металлист». Однако у харьковского клуба на два матча меньше.

Первая лига. 7-й тур, 21 сентября. Тростянец, стадион им. В. Куца

«Виктория» Сумы – «Подолье» Хмельницкий – 0:0

Видеозапись матча

Инфографика

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Подолье Хмельницкий
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
