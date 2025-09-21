21.09.2025 12:00 – FT 0 : 0
Украина. Первая лига21 сентября 2025, 14:26 |
44
0
Первая лига, 7-й тур. Виктория и Подолье разошлись миром
Команды так и не смогли открыть счет
21 сентября 2025, 14:26 |
44
0
В воскресенье, 21 сентября, в Первой лиге прошли матчи седьмого тура. «Виктория» Сумы встретилась с хмельницким «Подольем».
В предыдущих матчах «Виктория» ни разу не играла вничью. И вот серия прервалась.
«Подолье» набрало второе очко в чемпионате. Команда Сергея Ковальца покинула последнюю строчку, опередив «Металлист». Однако у харьковского клуба на два матча меньше.
Первая лига. 7-й тур, 21 сентября. Тростянец, стадион им. В. Куца
«Виктория» Сумы – «Подолье» Хмельницкий – 0:0
Видеозапись матча
Инфографика
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 сентября 2025, 13:11 0
Поединок состоится 21 сентября в 17:15 по Киеву
Футбол | 21 сентября 2025, 09:31 1
Луис мечтает вернуться в «Барселону»
Бокс | 21.09.2025, 08:56
Футбол | 21.09.2025, 08:34
Футбол | 20.09.2025, 21:02
Комментарии 0
Популярные новости
20.09.2025, 18:10 19
19.09.2025, 16:43 80
19.09.2025, 19:59 1
20.09.2025, 12:19
21.09.2025, 07:35 1
Футбол
20.09.2025, 06:50 53
20.09.2025, 02:30 1