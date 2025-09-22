Рейтинг WTA. Костюк потеряла два места, Олейникова обновила личный рекорд

22 сентября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На предыдущей неделе девушки выступали на Кубке Билли Джин Кинг 2025, а также разыграли трофей WTA 500 в Сеуле.

Победительницей пятисотника в Южной Корее стала вторая ракетка мира Ига Свентек. Она укрепила свою вторую позицию, прибав 500 очков.

Лидер рейтинга WTA остается Арина Соболенко. Топ-3 замыкает Коко Гауфф. В первой пятерке также находятся Аманда Анисимова и Мирра Андреева.

В топ-10 никаких изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на 13-й позиции. Марта Костюк потеряла две позиции и идет на 28-й.

Даяна Ястремская прибавила одну строчку – она 31-я. Небольшой прогресс также у Юлии Стародубцевой (86-я), Дарья Снигур (184-я), Анастасия Соболева (259-я) и Леся Цуренко (370-я).

Александра Олейникова благодаря выигранному трофею WTA 125 в Толентино обновила личный рекорд, прибавив 27 позиций и поднявшись на 136-е место.

Украинки в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины в парном разряде Людмила Киченок осталась на 32-м месте.

В топ-100 из украинок также Надежда Киченок (55-я) и Марта Костюк (84-я).

Украинки в парном рейтинге WTA