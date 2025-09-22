Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Херонимо РУЛЬИ: «Против нас сыграет лучший ПСЖ в истории»
Франция
22 сентября 2025, 13:05 | Обновлено 22 сентября 2025, 13:06
168
0

Херонимо РУЛЬИ: «Против нас сыграет лучший ПСЖ в истории»

Голкипер Марселя ответил на вопросы накануне матча с победителями ЛЧ

22 сентября 2025, 13:05 | Обновлено 22 сентября 2025, 13:06
168
0
Херонимо РУЛЬИ: «Против нас сыграет лучший ПСЖ в истории»
ФК Марсель. Херонимо Рульи

Голкипер Марселя Херонимо Рульи ответил на вопросы журналистов накануне матча 5-го тура французской Лиги 1 против ПСЖ на стадионе Велодром, который перенесен с 21 на 22 сентября из-за неблагоприятных погодных условий.

«Опыт в матче ЛЧ с Реалом нам пригодится. С нами играла одна из лучших команд мира, и мы были готовы. Это поможет нам в следующем матч и в остальной части сезона.

Защита из 4 игроков? Обычно мы играем в четыре, но с мячом действуем с двумя центральными или с тремя для выхода из обороны. Для меня это почти не меняется. Это зависит от фаз матча. Можно играть с разными вариантами. Команда становится все более полной.

Мы всегда стараемся улучшаться. Нужно быть более плавными, хотеть играть с мячом. Когда прессинг соперника высок, у нас больше пространства, особенно для тех, кто впереди. Мы постоянно работаем над выводом мяча. Новые игроки должны адаптироваться, мы должны лучше узнавать друг друга, чтобы найти нашу лучшую версию.

ПСЖ? Это отличается от прошлого сезона. Это не будет моим первым Классико. Мы осознаем важность этого матча, это особенный матч, его смотрит вся Франция. Это две лучшие команды Франции. Мы готовимся с большим энтузиазмом.

Моя игра в Мадриде? Лично я был доволен своей игрой, но был разочарован результатом. Мы могли бы провести прекрасный вечер, если бы взяли хотя бы одно очко. Мы должны продолжать идти вперед. Мы провели отличный матч, мы страдали, но сумели играть в наш футбол. Для многих игроков это был первый матч Лиги чемпионов. Это был полноценный опыт обучения.

Матч с Ренном? Когда мы теряем двух коллег, мы недовольны. Это прошлое. Игроки нашли новое место, это хорошие люди. Пришли новые игроки, нужно двигаться дальше. Нужно смотреть вперед. Я никогда не думал о том, чтобы уйти. Это ложь.

Моя личная цель – показать лучшую версию себя по сравнению с прошлым сезоном. Я работаю каждый день, чтобы помогать команде, достигать наших коллективных целей и, почему бы нет, завоевать трофей.

Наша цель в этом сезоне – быть более стабильными, не только против сильных команд, но и против всех. Мы хотим выигрывать каждый матч. Это фундаментально, нужно смотреть вверх. В прошлом сезоне ментальность заставляла нас сомневаться, в этом году нельзя повторять это.

Против нас сыграет лучший ПСЖ в истории. Они почти все выиграли в прошлом году. Мы стремимся их обыграть. Они идут вперед, продолжают идти, это сложно для нас, но амбиции клуба те же: бороться с ними, стремиться к большему. Есть разрыв между нами и ними, но я хотел бы бороться с ними до конца.

Матч с Реалом? Я готовлюсь одинаково ко всем матчам. Стараюсь не полагаться на случай, быть спокойным. Работаю так же, как перед каждой встречей. Это был матч ЛЧ на большом стадионе, но я ничего не делал иначе. Я доволен, люди меня любят, и когда я чувствую любовь и уважение, думаю, что показываю свой уровень.

Выступления за Аякс? Это сложно объяснить. Иногда так бывает, не попадаешь в клуб в лучший момент. Я также был травмирован, что все усложнило. Пришел новый тренер. В Аяксе тогда многое изменилось. Я не держу обиду на Аякс. Это невероятный клуб. Я буду рад снова увидеть бывших товарищей по команде».

ВИДЕО. Пресс-конференция Де Дзерби и Рульи перед игрой Марселя против ПСЖ

По теме:
Где Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч ПСЖ – Марсель
ДЕ ДЗЕРБИ: «Если против ПСЖ есть только спокойствие – гуляй с собакой»
Капитан ПСЖ: «Я помогу Забарному в Париже»
Марсель Лига 1 (Франция) пресс-конференция чемпионат Франции по футболу ПСЖ Марсель - ПСЖ Херонимо Рульи
Николай Степанов Источник: ФК Марсель
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч Оболонь – Карпаты прерван. Известна причина
Футбол | 22 сентября 2025, 13:37 1
Матч Оболонь – Карпаты прерван. Известна причина
Матч Оболонь – Карпаты прерван. Известна причина

Все из-за русских орков

Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 сентября 2025, 07:15 46
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Восточноукраинское дерби под занавес тура

Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Футбол | 22.09.2025, 07:41
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
Бокс | 22.09.2025, 04:45
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Другие виды | 21.09.2025, 19:35
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
21.09.2025, 08:03 4
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
Кубок Билли Джин Кинг. Определены чемпионки мира по теннису 2025 года
21.09.2025, 15:41 18
Теннис
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 5
Футбол
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
21.09.2025, 08:56 1
Бокс
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
Баранка в финале WTA 125. Олейникова завоевала крупнейший трофей в карьере!
21.09.2025, 18:18 27
Теннис
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
21.09.2025, 15:37 50
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем