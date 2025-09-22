Херонимо РУЛЬИ: «Против нас сыграет лучший ПСЖ в истории»

Голкипер Марселя Херонимо Рульи ответил на вопросы журналистов накануне матча 5-го тура французской Лиги 1 против ПСЖ на стадионе Велодром, который перенесен с 21 на 22 сентября из-за неблагоприятных погодных условий.

«Опыт в матче ЛЧ с Реалом нам пригодится. С нами играла одна из лучших команд мира, и мы были готовы. Это поможет нам в следующем матч и в остальной части сезона.

Защита из 4 игроков? Обычно мы играем в четыре, но с мячом действуем с двумя центральными или с тремя для выхода из обороны. Для меня это почти не меняется. Это зависит от фаз матча. Можно играть с разными вариантами. Команда становится все более полной.

Мы всегда стараемся улучшаться. Нужно быть более плавными, хотеть играть с мячом. Когда прессинг соперника высок, у нас больше пространства, особенно для тех, кто впереди. Мы постоянно работаем над выводом мяча. Новые игроки должны адаптироваться, мы должны лучше узнавать друг друга, чтобы найти нашу лучшую версию.

ПСЖ? Это отличается от прошлого сезона. Это не будет моим первым Классико. Мы осознаем важность этого матча, это особенный матч, его смотрит вся Франция. Это две лучшие команды Франции. Мы готовимся с большим энтузиазмом.

Моя игра в Мадриде? Лично я был доволен своей игрой, но был разочарован результатом. Мы могли бы провести прекрасный вечер, если бы взяли хотя бы одно очко. Мы должны продолжать идти вперед. Мы провели отличный матч, мы страдали, но сумели играть в наш футбол. Для многих игроков это был первый матч Лиги чемпионов. Это был полноценный опыт обучения.

Матч с Ренном? Когда мы теряем двух коллег, мы недовольны. Это прошлое. Игроки нашли новое место, это хорошие люди. Пришли новые игроки, нужно двигаться дальше. Нужно смотреть вперед. Я никогда не думал о том, чтобы уйти. Это ложь.

Моя личная цель – показать лучшую версию себя по сравнению с прошлым сезоном. Я работаю каждый день, чтобы помогать команде, достигать наших коллективных целей и, почему бы нет, завоевать трофей.

Наша цель в этом сезоне – быть более стабильными, не только против сильных команд, но и против всех. Мы хотим выигрывать каждый матч. Это фундаментально, нужно смотреть вверх. В прошлом сезоне ментальность заставляла нас сомневаться, в этом году нельзя повторять это.

Против нас сыграет лучший ПСЖ в истории. Они почти все выиграли в прошлом году. Мы стремимся их обыграть. Они идут вперед, продолжают идти, это сложно для нас, но амбиции клуба те же: бороться с ними, стремиться к большему. Есть разрыв между нами и ними, но я хотел бы бороться с ними до конца.

Матч с Реалом? Я готовлюсь одинаково ко всем матчам. Стараюсь не полагаться на случай, быть спокойным. Работаю так же, как перед каждой встречей. Это был матч ЛЧ на большом стадионе, но я ничего не делал иначе. Я доволен, люди меня любят, и когда я чувствую любовь и уважение, думаю, что показываю свой уровень.

Выступления за Аякс? Это сложно объяснить. Иногда так бывает, не попадаешь в клуб в лучший момент. Я также был травмирован, что все усложнило. Пришел новый тренер. В Аяксе тогда многое изменилось. Я не держу обиду на Аякс. Это невероятный клуб. Я буду рад снова увидеть бывших товарищей по команде».

