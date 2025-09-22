ДЕ ДЗЕРБИ: «Если против ПСЖ есть только спокойствие – гуляй с собакой»

Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби ответил на вопросы журналистов накануне матча 5-го тура французской Лиги 1 против ПСЖ на стадионе Велодром, который перенесен с 21 на 22 сентября из-за неблагоприятных погодных условий.

Уроки матча Реалом в ЛЧ (1:2)? Не знаю, можно ли считать это поражение ободряющим. Это поражение, нельзя быть довольным. Можно сыграть лучше, проявить больше смелости, ясности. Мы могли бы искать больше глубины. Мы не можем быть счастливы. Мы Марсель с отличными игроками. Мы сможем быть счастливы, когда выиграем такие матчи. У нас много новых игроков. Мы начали путь год назад, и большим командам нужно больше времени. Атмосфера команды, гордость, желание действовать, быть активным – это положительные моменты.

Сохранять хладнокровие или быть яростным? Это не одно против другого. Можно быть горячим и оставаться рассудительным. Одно не исключает другое. Спокойствие можно черпать из гордости. Нужно и то, и другое, чтобы идти вперед. Если есть только амбиции без спокойствия, мечты выиграть в Мадриде не будет. Если есть только спокойствие – гуляй с собакой.

В Мадриде мы были другими, чем против ПСЖ в прошлом году. У нас сильная команда с сильными и опытными игроками. Команда должна говорить на одном языке и иметь одинаковую ментальность. Нужно прогрессировать в игре и ментальности. Это процесс, надеюсь, мы достигнем результата как можно раньше.

Найеф Агерд? Посмотрим перед матчем. Следуем необходимым протоколам. Его здоровье превыше всего, потом посмотрим. Основной состав и Хамед Траоре? Основа будет играть. Мы не можем постоянно менять 7–8 игроков. Посмотрим по Жоффре Кондогбии, он важный игрок. У нас есть решения с Эйнджелом Гомесом, Артуром Вермереном, Игором Пайшао, Пьером-Эмериком Обамеянгом. А Хамед Траоре получил повреждение в субботу после Лорьяна. Он будет недоступен несколько недель.

Новички? Нужно время, чтобы новые вещи стали привычкой, механизмом. Игроки должны бегать, помогать другим, но выбор с мячом зависит от игрока. Если все 11 игроков думают одинаково, игра замедляется. Против Астон Виллы мы раскрепощались естественно, сейчас немного вернулись назад.

Мейсон Гринвуд? Ожидаю, что он станет универсальным игроком, как лучшие игроки Европы. Я смотрел матч ЛЧ, видел Рафинью, у него была невероятная решимость, постоянно прессинговал. Мбаппе прессинговал всех. Я хочу помочь Мейсону, хочу, чтобы он стал командным игроком на все 360 градусов, чтобы помогать команде. Улучшаешь коллектив, улучшая индивидуальные навыки.

Что нужно улучшить? Хороший вопрос. В Мадриде нужно было не давать глубину Мбаппе. Мы никогда не сталкивались с таким действием, но были слишком растянуты, поэтому бежишь больше, потому что игроки слишком далеко друг от друга. Линия обороны и полузащиты была близко. Также нельзя пропускать такие голы, как против Ренна.

Угловые? Мы улучшили подачу. Вероятность забить выше, если угловой хорошо пробит с Обамеянгом в штрафной. Хотелось бы, чтобы Балерди также раскрепостился на угловых. Он может делать хорошие вещи на угловых».

ВИДЕО. Пресс-конференция Роберто Де Дзерби перед игрой Марселя против ПСЖ