  4. Луис ЭНРИКЕ: «Для ПСЖ приближается важный матч. Давление чувствуют все»
Франция
22 сентября 2025, 12:29 | Обновлено 22 сентября 2025, 12:34
Луис ЭНРИКЕ: «Для ПСЖ приближается важный матч. Давление чувствуют все»

Коуч парижского клуба рассказал о предстоящем матче против Марселя

Луис ЭНРИКЕ: «Для ПСЖ приближается важный матч. Давление чувствуют все»
ПСЖ. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопросы журналистов накануне матча 5-го тура французской Лиги 1 против «Марселя» на стадионе «Велодром», который перенесен с 21 на 22 сентября из-за неблагоприятных погодных условий.

«Игра с Аталантой в ЛЧ (4:0)? После анализа матча я считаю, что это было очень полноценное выступление. Мы смогли проходить высокий прессинг каждый раз, что всегда сложно, потому что нужно контролировать мяч. Мы провели очень хороший матч, могли даже забить больше, так как создавали чистые моменты. Я доволен, это был очень высокий уровень игры, и мы оправдали ожидания наших болельщиков.

Марсель? Обычно, когда приближается очень важный матч, все нервничают. Для меня, как для тренера с опытом таких матчей, важнее оставаться спокойным, чем слишком волноваться. Мы смогли почувствовать наших болельщиков, и их энергия была фантастической. Мы понимаем важность этих матчей и соперничество между двумя клубами. Это замечательный момент. У нас была очень хорошая тренировочная сессия. Взаимодействие с энергией фанатов — одно из самых важных для меня, когда ты ощущаешь радость фанатов, потому что ты делаешь их счастливыми и гордыми.

Разница между клубами? Не знаю, увеличилась ли разница. Один футбольный матч, особенно на выезде, сложный. В одном матче важными могут быть разные обстоятельства. Мы спокойны и расслаблены, здесь, чтобы играть нашу игру и стараться быть лучше их. Трудно сказать, на каком уровне находится каждая команда, когда это всего лишь пятый тур чемпионата.

Атмосфера? Давление ощущают все: тренеры, игроки, болельщики. Это другие матчи. Поединки, в которые мы любим играть. Мы любим ходить на стадион и видеть страсть. Не важно, кто фаворит, мы должны готовиться к матчу как обычно. Все матчи были сложными, особенно на выезде, но мы к этому привыкли. Мы знаем, как готовиться к таким матчам, и в первые минуты хотим преодолеть давление.

Коллектив? Наша ментальность заключается в том, что команда важнее любого отдельного игрока. Вот что значит быть настоящей командой. На данный момент и на протяжении прошлого сезона мы демонстрировали эту личность как команда, этот ДНК, и я думаю, что это то, что любят наши болельщики».

Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Марсель - ПСЖ Луис Энрике пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК ПСЖ
