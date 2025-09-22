ПСВ против Аякса. Таблица чемпионата Нидерландов после 6-го тура

С 19 по 21 сентября в чемпионате Нидерландов по футболу прошёл 6-й тур.

Лидер турнирной таблицы «Фейеноорд» на выезде потерял очки, устроив голевую перестрелку с клубом АЗ – 3:3.

«Гронинген», который после первых туров оказался в топ-5, спокойно обыграл новичка лиги «Телстар» – 2:0.

В центральном матче тура встретились ПСВ и «Аякс». Болельщики поддерживали обе команды, но сильнейшего определить не удалось – 2:2.

Чемпионат Нидерландов. 6-й тур, 19–21 сентября

19.09. 21:00 – «Спарта» Роттердам – «Твенте» – 1:5

20.09. 17:30 – «Волендам» – «Эксельсиор» – 1:2

20.09. 19:45 – «Гронинген» – «Телстар» – 2:0

20.09. 21:00 – «Фортуна» Ситтард – «Утрехт» – 1:0

20.09. 22:00 – «НАК Бреда» – «Хераклес» – 2:1

21.09. 13:15 – «Зволле» – «Гоу Эхед Иглс» – 0:2

21.09. 15:30 – ПСВ – «Аякс» – 2:2

21.09. 15:30 – «Херенвен» – «НЕК Неймеген» – 3:2

21.09. 17:45 – АЗ – «Фейеноорд» – 3:3

Турнирная таблица