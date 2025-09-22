Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Нидерландов
Херенвен
21.09.2025 15:30 – FT 3 : 2
НЕК Неймеген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
141
0

ПСВ против Аякса. Таблица чемпионата Нидерландов после 6-го тура

С 19 по 21 сентября были сыграны матчи местной лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

С 19 по 21 сентября в чемпионате Нидерландов по футболу прошёл 6-й тур.

Лидер турнирной таблицы «Фейеноорд» на выезде потерял очки, устроив голевую перестрелку с клубом АЗ – 3:3.

«Гронинген», который после первых туров оказался в топ-5, спокойно обыграл новичка лиги «Телстар» – 2:0.

В центральном матче тура встретились ПСВ и «Аякс». Болельщики поддерживали обе команды, но сильнейшего определить не удалось – 2:2.

Чемпионат Нидерландов. 6-й тур, 19–21 сентября

  • 19.09. 21:00 – «Спарта» Роттердам – «Твенте» – 1:5
  • 20.09. 17:30 – «Волендам» – «Эксельсиор» – 1:2
  • 20.09. 19:45 – «Гронинген» – «Телстар» – 2:0
  • 20.09. 21:00 – «Фортуна» Ситтард – «Утрехт» – 1:0
  • 20.09. 22:00 – «НАК Бреда» – «Хераклес» – 2:1
  • 21.09. 13:15 – «Зволле» – «Гоу Эхед Иглс» – 0:2
  • 21.09. 15:30 – ПСВ – «Аякс» – 2:2
  • 21.09. 15:30 – «Херенвен» – «НЕК Неймеген» – 3:2
  • 21.09. 17:45 – АЗ – «Фейеноорд» – 3:3

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Фейеноорд 6 5 1 0 14 - 4 28.09.25 15:30 Гронинген - Фейеноорд21.09.25 АЗ Алкмаар 3:3 Фейеноорд17.09.25 Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард13.09.25 Фейеноорд 1:0 Херенвен31.08.25 Спарта Роттердам 0:4 Фейеноорд16.08.25 Эксельсиор 1:2 Фейеноорд 16
2 ПСВ Эйндховен 6 4 1 1 19 - 10 27.09.25 21:00 Эксельсиор - ПСВ Эйндховен21.09.25 ПСВ Эйндховен 2:2 Аякс13.09.25 НЕК Неймеген 3:5 ПСВ Эйндховен30.08.25 ПСВ Эйндховен 0:2 Телстар23.08.25 ПСВ Эйндховен 4:2 Гронинген17.08.25 Твенте 0:2 ПСВ Эйндховен 13
3 Аякс 6 3 3 0 12 - 6 27.09.25 17:30 Аякс - НАК Бреда21.09.25 ПСВ Эйндховен 2:2 Аякс13.09.25 Аякс 3:1 Зволле30.08.25 Волендам 1:1 Аякс24.08.25 Аякс 2:0 Хераклес17.08.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс 12
4 Гронинген 6 4 0 2 12 - 9 28.09.25 15:30 Гронинген - Фейеноорд20.09.25 Гронинген 2:0 Телстар14.09.25 Утрехт 0:1 Гронинген29.08.25 Гронинген 4:0 Хераклес23.08.25 ПСВ Эйндховен 4:2 Гронинген16.08.25 Гронинген 2:1 Херенвен 12
5 АЗ Алкмаар 5 3 2 0 12 - 7 24.09.25 21:00 АЗ Алкмаар - Зволле21.09.25 АЗ Алкмаар 3:3 Фейеноорд14.09.25 Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар31.08.25 НАК Бреда 0:1 АЗ Алкмаар17.08.25 Волендам 2:2 АЗ Алкмаар10.08.25 АЗ Алкмаар 4:1 Гронинген 11
6 Фортуна Ситтард 6 3 1 2 10 - 9 26.09.25 21:00 Твенте - Фортуна Ситтард20.09.25 Фортуна Ситтард 1:0 Утрехт17.09.25 Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард14.09.25 Телстар 1:3 Фортуна Ситтард31.08.25 Фортуна Ситтард 3:2 НЕК Неймеген17.08.25 НАК Бреда 2:1 Фортуна Ситтард 10
7 НЕК Неймеген 6 3 0 3 19 - 12 28.09.25 13:15 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар21.09.25 Херенвен 3:2 НЕК Неймеген13.09.25 НЕК Неймеген 3:5 ПСВ Эйндховен31.08.25 Фортуна Ситтард 3:2 НЕК Неймеген24.08.25 НЕК Неймеген 3:0 НАК Бреда16.08.25 Хераклес 1:4 НЕК Неймеген 9
8 Утрехт 6 3 0 3 11 - 5 28.09.25 15:30 Утрехт - Херенвен20.09.25 Фортуна Ситтард 1:0 Утрехт14.09.25 Утрехт 0:1 Гронинген31.08.25 Зволле 0:2 Утрехт24.08.25 Утрехт 4:1 Эксельсиор17.08.25 Спарта Роттердам 2:1 Утрехт 9
9 Гоу Эхед Иглс 6 2 3 1 11 - 9 28.09.25 17:45 Телстар - Гоу Эхед Иглс21.09.25 Зволле 0:2 Гоу Эхед Иглс13.09.25 Гоу Эхед Иглс 3:0 Волендам30.08.25 Херенвен 2:2 Гоу Эхед Иглс23.08.25 Гоу Эхед Иглс 0:3 Спарта Роттердам17.08.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Аякс 9
10 Спарта Роттердам 6 3 0 3 8 - 16 27.09.25 22:00 Хераклес - Спарта Роттердам19.09.25 Спарта Роттердам 1:5 Твенте14.09.25 Эксельсиор 0:1 Спарта Роттердам31.08.25 Спарта Роттердам 0:4 Фейеноорд23.08.25 Гоу Эхед Иглс 0:3 Спарта Роттердам17.08.25 Спарта Роттердам 2:1 Утрехт 9
11 Твенте 6 2 1 3 9 - 8 26.09.25 21:00 Твенте - Фортуна Ситтард19.09.25 Спарта Роттердам 1:5 Твенте13.09.25 Твенте 2:2 НАК Бреда30.08.25 Эксельсиор 1:0 Твенте24.08.25 Херенвен 1:2 Твенте17.08.25 Твенте 0:2 ПСВ Эйндховен 7
12 НАК Бреда 6 2 1 3 6 - 10 27.09.25 17:30 Аякс - НАК Бреда20.09.25 НАК Бреда 2:1 Хераклес13.09.25 Твенте 2:2 НАК Бреда31.08.25 НАК Бреда 0:1 АЗ Алкмаар24.08.25 НЕК Неймеген 3:0 НАК Бреда17.08.25 НАК Бреда 2:1 Фортуна Ситтард 7
13 Зволле 5 2 0 3 4 - 7 24.09.25 21:00 АЗ Алкмаар - Зволле21.09.25 Зволле 0:2 Гоу Эхед Иглс13.09.25 Аякс 3:1 Зволле31.08.25 Зволле 0:2 Утрехт15.08.25 Телстар 0:2 Зволле10.08.25 Зволле 1:0 Твенте 6
14 Эксельсиор 6 2 0 4 5 - 13 27.09.25 21:00 Эксельсиор - ПСВ Эйндховен20.09.25 Волендам 1:2 Эксельсиор14.09.25 Эксельсиор 0:1 Спарта Роттердам30.08.25 Эксельсиор 1:0 Твенте24.08.25 Утрехт 4:1 Эксельсиор16.08.25 Эксельсиор 1:2 Фейеноорд 6
15 Херенвен 6 1 2 3 8 - 10 28.09.25 15:30 Утрехт - Херенвен21.09.25 Херенвен 3:2 НЕК Неймеген13.09.25 Фейеноорд 1:0 Херенвен30.08.25 Херенвен 2:2 Гоу Эхед Иглс24.08.25 Херенвен 1:2 Твенте16.08.25 Гронинген 2:1 Херенвен 5
16 Волендам 6 0 4 2 7 - 11 27.09.25 19:45 Волендам - Зволле20.09.25 Волендам 1:2 Эксельсиор13.09.25 Гоу Эхед Иглс 3:0 Волендам30.08.25 Волендам 1:1 Аякс23.08.25 Телстар 2:2 Волендам17.08.25 Волендам 2:2 АЗ Алкмаар 4
17 Телстар 6 1 1 4 5 - 11 28.09.25 17:45 Телстар - Гоу Эхед Иглс20.09.25 Гронинген 2:0 Телстар14.09.25 Телстар 1:3 Фортуна Ситтард30.08.25 ПСВ Эйндховен 0:2 Телстар23.08.25 Телстар 2:2 Волендам15.08.25 Телстар 0:2 Зволле 4
18 Хераклес 6 0 0 6 3 - 18 27.09.25 22:00 Хераклес - Спарта Роттердам20.09.25 НАК Бреда 2:1 Хераклес14.09.25 Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар29.08.25 Гронинген 4:0 Хераклес24.08.25 Аякс 2:0 Хераклес16.08.25 Хераклес 1:4 НЕК Неймеген 0
Полная таблица

Нестареющий Перишич повторил достижение Мертенса за ПСВ
Команда Твенте отгрузила 5 мячей в ворота Спарты из Роттердама
Ворскла узнала соперника в Q2 женского Кубка Европы. Итоги жеребьевки
