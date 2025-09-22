MLS. Победы команд Сватка и Смолякова, забитый гол Сона

Ночью 22 сентября состоялись два поединка в американской футбольной лиге.

«Остин» с украинским защитником Александром Сватком в составе минимально обыграл клуб «Сиэтл Саундерс». Украинский футболист провел на поле все 90 минут, а его команда одержала победу со счетом 2:1.

В другом матче «Лос-Анджелес» разгромил на своём поле «Реал Солт-Лейк» – 4:1. Хет-трик оформил Денис Буанга, еще один мяч забил Сон Хын Мин. Украинец Артем Смоляков сыграл 70 минут в составе «Лос-Анджелеса».

MLS. 22 сентября

«Остин» – «Сиэтл Саундерс» – 2:1

Голы: Рубио, 43, Узюни, 90+6 – Миноунгоу, 46

«Лос-Анджелес» – «Реал Солт-Лейк» – 4:1

Голы: Буанга, 45+1, 73, 87, Сон Хын Мин, 45+3 – Вера, 14