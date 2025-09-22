MLS. Победы команд Сватка и Смолякова, забитый гол Сона
22 сентября прошли два матча в американской лиге
Ночью 22 сентября состоялись два поединка в американской футбольной лиге.
«Остин» с украинским защитником Александром Сватком в составе минимально обыграл клуб «Сиэтл Саундерс». Украинский футболист провел на поле все 90 минут, а его команда одержала победу со счетом 2:1.
В другом матче «Лос-Анджелес» разгромил на своём поле «Реал Солт-Лейк» – 4:1. Хет-трик оформил Денис Буанга, еще один мяч забил Сон Хын Мин. Украинец Артем Смоляков сыграл 70 минут в составе «Лос-Анджелеса».
MLS. 22 сентября
«Остин» – «Сиэтл Саундерс» – 2:1
Голы: Рубио, 43, Узюни, 90+6 – Миноунгоу, 46
«Лос-Анджелес» – «Реал Солт-Лейк» – 4:1
Голы: Буанга, 45+1, 73, 87, Сон Хын Мин, 45+3 – Вера, 14
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр не понимает бывшего голкипера Динамо и Шахтера
Победный мяч в матче забил игрок «волков» Лоренцо Пеллегрини