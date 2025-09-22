Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. MLS. Победы команд Сватка и Смолякова, забитый гол Сона
МЛС США
Остин
22.09.2025 02:00 – FT 2 : 1
Сиэтл Саундерс
Major League Soccer
22 сентября 2025, 07:23 | Обновлено 22 сентября 2025, 07:25
42
0

22 сентября прошли два матча в американской лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью 22 сентября состоялись два поединка в американской футбольной лиге.

«Остин» с украинским защитником Александром Сватком в составе минимально обыграл клуб «Сиэтл Саундерс». Украинский футболист провел на поле все 90 минут, а его команда одержала победу со счетом 2:1.

В другом матче «Лос-Анджелес» разгромил на своём поле «Реал Солт-Лейк» – 4:1. Хет-трик оформил Денис Буанга, еще один мяч забил Сон Хын Мин. Украинец Артем Смоляков сыграл 70 минут в составе «Лос-Анджелеса».

MLS. 22 сентября

«Остин» – «Сиэтл Саундерс» – 2:1

Голы: Рубио, 43, Узюни, 90+6 – Миноунгоу, 46

«Лос-Анджелес» – «Реал Солт-Лейк» – 4:1

Голы: Буанга, 45+1, 73, 87, Сон Хын Мин, 45+3 – Вера, 14

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Остин).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржи Минунгу (Сиэтл Саундерс), асcист Дэниэл Мусовски.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Рубио (Остин).
152 результативных действия в 152 матчах. Холанд снова забил за Ман Сити
MLS. Дубль и ассист Месси, поражение команды Синчука, 90 минут от Чеберко
882 гола, 391 ассист. Лионель Месси снова провел результативную игру
Major League Soccer (MLS) Остин (MLS) Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес (MLS) Реал Солт-Лейк Сон Хын Мин Артем Смоляков Александр Сваток
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
