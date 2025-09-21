Хет-трик от шотландца, 4 ассиста от серба. Во Франкфурте состоялось шоу
Матч «Айнтрахт» – «Унион» запомнился новыми индивидуальными рекордами футболистов
В матче четвертого тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» дома проиграл «Униону» со счетом 3:4.
Матч запомнился новыми индивидуальными рекордами футболистов.
Хет-триком за победителей отличился Оливер Бурке, который стал первым шотландцем, забившим три гола в матче Бундеслиги.
Четырьмя ассистами на «Унион» отметился серб Андрей Илич. Интересным фактом является то, что за последние 7 лет Илич отдал только 6 результативных передач в матчах чемпионатов.
Один из голов за «Айнтрахт» забил Джан Узун. 19-летний турецкий полузащитник имеет уже в своем активе 5 голов и 3 результативные передачи в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Oliver Burke has become the first Scottish player to ever score a hat-trick in the Bundesliga.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) September 21, 2025
All three of his goals for Union Berlin vs Eintracht Frankfurt today were assisted by Andrej Ilic. pic.twitter.com/qrm68f7MFe
Can Uzun continues his impressive run of form!— Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) September 21, 2025
vs Engers 🅰️
vs Werder ⚽️🅰️🅰️
vs Hoffenheim ⚽️
vs Leverkusen ⚽️
vs Galatasaray ⚽️
vs Union Berlin ⚽️
19 years of age. Incredible future ahead! 🦅🇹🇷 pic.twitter.com/76jYkgRr2f
🚨 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗘𝗝 𝗜𝗟𝗜𝗖 🇷🇸 𝗘𝗦𝗧 𝗔𝗨𝗧𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝟰 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗦 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗩𝗘𝗦 𝗔𝗨𝗝𝗢𝗨𝗥𝗗'𝗛𝗨𝗜 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗙𝗢𝗥𝗧 !!! 🥵🎯— Actu Foot (@ActuFoot_) September 21, 2025
🎯 9’ : passe décisive
🎯 32’ : passe décisive
🎯 53’ : passe décisive
🎯 56’ : passe décisive
Un match XXL du Serbe ! 🤯 pic.twitter.com/wTG2hZcrMy
