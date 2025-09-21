Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хет-трик от шотландца, 4 ассиста от серба. Во Франкфурте состоялось шоу
Германия
21 сентября 2025, 23:26 | Обновлено 21 сентября 2025, 23:27
168
0

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертого тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» дома проиграл «Униону» со счетом 3:4.

Матч запомнился новыми индивидуальными рекордами футболистов.

Хет-триком за победителей отличился Оливер Бурке, который стал первым шотландцем, забившим три гола в матче Бундеслиги.

Четырьмя ассистами на «Унион» отметился серб Андрей Илич. Интересным фактом является то, что за последние 7 лет Илич отдал только 6 результативных передач в матчах чемпионатов.

Один из голов за «Айнтрахт» забил Джан Узун. 19-летний турецкий полузащитник имеет уже в своем активе 5 голов и 3 результативные передачи в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
