Хет-трик от шотландца, 4 ассиста от серба. Во Франкфурте состоялось шоу

В матче четвертого тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» дома проиграл «Униону» со счетом 3:4.

Матч запомнился новыми индивидуальными рекордами футболистов.

Хет-триком за победителей отличился Оливер Бурке, который стал первым шотландцем, забившим три гола в матче Бундеслиги.

Четырьмя ассистами на «Унион» отметился серб Андрей Илич. Интересным фактом является то, что за последние 7 лет Илич отдал только 6 результативных передач в матчах чемпионатов.

Один из голов за «Айнтрахт» забил Джан Узун. 19-летний турецкий полузащитник имеет уже в своем активе 5 голов и 3 результативные передачи в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

