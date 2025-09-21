Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хет-трик, удаление и 7 голов. Айнтрахт и Унион Берлин сыграли супер-матч
Чемпионат Германии
Айнтрахт Франкфурт
21.09.2025 16:30 – FT 3 : 4
Унион Берлин
Германия
21 сентября 2025, 19:51
53
0

Хет-трик, удаление и 7 голов. Айнтрахт и Унион Берлин сыграли супер-матч

Команда из столицы Германии смогла в меньшинстве одержать победу

21 сентября 2025, 19:51
53
0
Хет-трик, удаление и 7 голов. Айнтрахт и Унион Берлин сыграли супер-матч
Getty Images/Global Images Ukraine

21 сентября в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" принимал "Унион".

Первые минуты матча были за гостями. Уже на 9-й минуте Ильяс Анса открыл счет, пробив в ворота соперника. На 32-й минуте Оливер Берк удвоил преимущество берлинцев.

Хозяева поля сумели вернуть интригу перед перерывом: Натаниэль Браун отличился на 45+4 минуте, сократив отставание.

В начале второго тайма Оливер Берк снова отличился: сначала на 53-й, а затем на 56-й минуте, укрепив преимущество своей команды.

Конечность игры прошла под контролем хозяев: на 80-й минуте Джан Узун установил счет 2:4, а на 87-й Йонатан Буркгардт с пенальти сократил отставание до одного гола.

Эмоции у команд зашкаливали: главный тренер «Униона» Штеффен Баумгарт получил две желтые карточки за одну минуту.

В итоге «Унион» удержал победу и забрал три очка из Франкфурта.

Бундеслига. 4-й тур

Айнтрахт – Унион – 3:4

Голы: Браун, 45+4, Узун, 80, Буркгардт, 87 (пенальти), – Анса, 9, Берн, 32, 53, 56

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
Штеффен Баумгарт (Унион Берлин) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! С пенальти забил Жонатан Буркардт (Айнтрахт Франкфурт).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Бёрк (Унион Берлин), асcист Андрей Илич.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Бёрк (Унион Берлин), асcист Андрей Илич.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт), асcист Натаниель Браун.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Бёрк (Унион Берлин), асcист Андрей Илич.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Ильяс Анса (Унион Берлин).
По теме:
Байер – Боруссия М. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гарри Кейн оформил 27-й хет-трик в карьере. У кого больше?
АПЛ в прошлом сезоне установила рекорд посещаемости матчей
Джан Узун Унион Берлин Айнтрахт Франкфурт чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
