Хет-трик, удаление и 7 голов. Айнтрахт и Унион Берлин сыграли супер-матч

21 сентября в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" принимал "Унион".

Первые минуты матча были за гостями. Уже на 9-й минуте Ильяс Анса открыл счет, пробив в ворота соперника. На 32-й минуте Оливер Берк удвоил преимущество берлинцев.

Хозяева поля сумели вернуть интригу перед перерывом: Натаниэль Браун отличился на 45+4 минуте, сократив отставание.

В начале второго тайма Оливер Берк снова отличился: сначала на 53-й, а затем на 56-й минуте, укрепив преимущество своей команды.

Конечность игры прошла под контролем хозяев: на 80-й минуте Джан Узун установил счет 2:4, а на 87-й Йонатан Буркгардт с пенальти сократил отставание до одного гола.

Эмоции у команд зашкаливали: главный тренер «Униона» Штеффен Баумгарт получил две желтые карточки за одну минуту.

В итоге «Унион» удержал победу и забрал три очка из Франкфурта.

Бундеслига. 4-й тур

Айнтрахт – Унион – 3:4

Голы: Браун, 45+4, Узун, 80, Буркгардт, 87 (пенальти), – Анса, 9, Берн, 32, 53, 56

Видео голов и обзор матча