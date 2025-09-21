Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Холанд догнал Стерлинга по количеству голов в составе Манчестер Сити
21 сентября 2025, 22:59 |
Холанд догнал Стерлинга по количеству голов в составе Манчестер Сити

Кто находится выше норвежца в бомбардирской истории «горожан»?

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В матче 5-го тура АПЛ «Арсенал» дома сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1).

Одним из главных героев встречи стал Эрлинг Холанд, который забил очередной гол за «Манчестер Сити».

Этот забитый мяч позволил норвежцу догнать Рахима Стерлинга по количеству голов, забитых за клуб во всех турнирах (8-е место).

Лучшие бомбардиры в истории Манчестер Сити во всех турнирах

  • 260 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 177 – Эрик Брук (Англия)
  • 166 – Томми Джонсон (Англия)
  • 146 – Джо Хейз (Англия)
  • 138 – Фрэнсис Ли (Англия)
  • 137 – Колин Белл (Англия)
  • 132 – Билли Гиллеспи (Шотландия)
  • 131 – Рахим Стерлинг (Англия)
  • 131 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
