Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Интер – Сассуоло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Интер Милан
21.09.2025 21:45 - : -
Сассуоло
Италия
21 сентября 2025, 20:42 | Обновлено 21 сентября 2025, 20:49
Интер – Сассуоло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 сентября в 21:45 поединок Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Сассуоло».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Интер – Сассуоло
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Закрыли дело за 45 минут. Аталанта на выезде разобралась с Торино
Один из худших. Известна оценка Довбика за матч против Лацио
Лацио – Рома – 0:1. Римское дерби. Видео гола и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
