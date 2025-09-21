Интер Милан

21.09.2025 21:45 - : -
Интер – Сассуоло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 сентября в 21:45 поединок Серии А
В воскресенье, 21 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Сассуоло».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
