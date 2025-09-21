Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Интер добыл победу над Сассуоло в чемпионате Италии
Чемпионат Италии
Интер Милан
21.09.2025 21:45 – FT 2 : 1
Сассуоло
Италия
21 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 22 сентября 2025, 00:24
Интер добыл победу над Сассуоло в чемпионате Италии

Команда Кристиана Киву заработала 3 очка

21 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 22 сентября 2025, 00:24
Интер добыл победу над Сассуоло в чемпионате Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

В воскресенье, 21 сентября, состоялся матч четвертого тура Серии А между миланским «Интером» и «Сассуоло».

Встречу принимал «Стадион Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Встречу принимал «Стадион Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1. В составе «Интера» голом отличился Димарко, еще одно взятие ворот было записано в актив подопечных Киву благодаря автоголу Мухаремовича. У гостей забил Чеддира.

«Интер» с 6 баллами занимает 10-е место. «Сассуоло» с 3 баллами идет на 14-й строчке.

Серия А. 4-й тур

Интер – Сассуоло – 2:1

Голы: Димарко, 14, Мухаремович, 81 (автогол) – Чеддира, 84

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Валид Чеддира (Сассуоло), асcист Доменико Берарди.
81’
ГОЛ ! Автогол забил Тарик Мухаремович (Сассуоло).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Димарко (Интер Милан), асcист Петар Сучич.
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
