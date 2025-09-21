Интер добыл победу над Сассуоло в чемпионате Италии
Команда Кристиана Киву заработала 3 очка
В воскресенье, 21 сентября, состоялся матч четвертого тура Серии А между миланским «Интером» и «Сассуоло».
Встречу принимал «Стадион Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1. В составе «Интера» голом отличился Димарко, еще одно взятие ворот было записано в актив подопечных Киву благодаря автоголу Мухаремовича. У гостей забил Чеддира.
«Интер» с 6 баллами занимает 10-е место. «Сассуоло» с 3 баллами идет на 14-й строчке.
Серия А. 4-й тур
Интер – Сассуоло – 2:1
Голы: Димарко, 14, Мухаремович, 81 (автогол) – Чеддира, 84
Фото матча:
События матча
