Англия21 сентября 2025, 17:52 |
148
0
Более 1 миллиарда. Символическая XI из самых дорогих игроков Арсенала и МС
Самым ценным в этой команде стал Эрлинг Холанд
По поводу сегодняшнего противостояния АПЛ между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Сити» известный портал Transfermarkt опубликовал самую дорогую символическую сборную из текущих игроков обеих команд.
Самым дорогим игроком в составе стал норвежский форвард Эрлинг Холанд, чья стоимость оценивается порталом в 180 миллионов евро.
По количеству игроков минимально преобладают «канониры» (6 на 5).
Общая стоимость состава составила 1,07 миллиарда евро.
Самая дорогая совместная стартовая XI Арсенала и Манчестер Сити
- Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма – €40 млн
- Защитники: Йошко Гвардиол – €45 млн (2024), Габриэл – €75 млн, Вильям Салиба – €80 млн, Юрриен Тимбер – €55 млн
- Полузащитники: Деклан Райс – €120 млн, Родри – €110 млн, Мартин Эдегор – €85 млн
- Нападающие: Фил Фоден – €100 млн, Букайо Сака – €150 млн, Эрлинг Холанд – €180 млн
