Англия
21 сентября 2025, 17:52
Более 1 миллиарда. Символическая XI из самых дорогих игроков Арсенала и МС

Самым ценным в этой команде стал Эрлинг Холанд

21 сентября 2025, 17:52
Более 1 миллиарда. Символическая XI из самых дорогих игроков Арсенала и МС
Getty Images/Global Images Ukraine

По поводу сегодняшнего противостояния АПЛ между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Сити» известный портал Transfermarkt опубликовал самую дорогую символическую сборную из текущих игроков обеих команд.

Самым дорогим игроком в составе стал норвежский форвард Эрлинг Холанд, чья стоимость оценивается порталом в 180 миллионов евро.

По количеству игроков минимально преобладают «канониры» (6 на 5).

Общая стоимость состава составила 1,07 миллиарда евро.

Самая дорогая совместная стартовая XI Арсенала и Манчестер Сити

  • Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма – €40 млн
  • Защитники: Йошко Гвардиол – €45 млн (2024), Габриэл – €75 млн, Вильям Салиба – €80 млн, Юрриен Тимбер – €55 млн
  • Полузащитники: Деклан Райс – €120 млн, Родри – €110 млн, Мартин Эдегор – €85 млн
  • Нападающие: Фил Фоден – €100 млн, Букайо Сака – €150 млн, Эрлинг Холанд – €180 млн

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
