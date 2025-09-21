Более 1 миллиарда. Символическая XI из самых дорогих игроков Арсенала и МС

По поводу сегодняшнего противостояния АПЛ между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Сити» известный портал Transfermarkt опубликовал самую дорогую символическую сборную из текущих игроков обеих команд.

Самым дорогим игроком в составе стал норвежский форвард Эрлинг Холанд, чья стоимость оценивается порталом в 180 миллионов евро.

По количеству игроков минимально преобладают «канониры» (6 на 5).

Общая стоимость состава составила 1,07 миллиарда евро.

Самая дорогая совместная стартовая XI Арсенала и Манчестер Сити