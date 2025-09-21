Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Арсенал
21.09.2025 18:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 сентября 2025, 10:23 | Обновлено 21 сентября 2025, 10:24
23
0

Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 сентября в 18:30 центральный матч 5-го тура чемпионата Англии

21 сентября 2025, 10:23 | Обновлено 21 сентября 2025, 10:24
23
0
Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

21 сентября в 18:30 состоится центральный поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» принимает «Манчестер Сити» на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры Микель Артета и Пеп Гвардиола настраивают команды на победу.

Арсенал идет на 3-й позиции (9 очков из 12), Ман Сити имеет 6 пунктов из 12 и занимает 12-е место.

Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Арсенал – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Зинченко дал обещание после провального матча за Ноттингем в АПЛ
Саладуха объяснила, поедет ли Мудрик на Олимпиаду: «Он не тренируется»
Арне СЛОТ: «Надо отдать должное Эвертону. Мы устали»
чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига смотреть онлайн Арсенал - Манчестер Сити Арсенал Лондон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Бокс | 21 сентября 2025, 08:56 0
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»
Боксер-чемпион: «Откуда взялся этот украинец? Он лучше Леннокса Льюиса»

Рэй Мерсер вспомнил, как его удивил Кличко

Шаран пояснил, почему не стоит увольнять Реброва: «Он мой друг»
Футбол | 21 сентября 2025, 08:34 4
Шаран пояснил, почему не стоит увольнять Реброва: «Он мой друг»
Шаран пояснил, почему не стоит увольнять Реброва: «Он мой друг»

Специалист считает, что проблема не в главном тренере национальной команды

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 20.09.2025, 12:19
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Бокс | 21.09.2025, 07:35
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 21.09.2025, 10:35
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
19.09.2025, 19:11 3
Футбол
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 18
Футбол
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
ХИРН: «Сейчас это самый большой бой в боксе, который можно сделать»
20.09.2025, 04:21
Бокс
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
19.09.2025, 15:32
Футбол
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
Леннокс Льюис развеял сомнения о слабом месте Усика. Об этом говорил Фьюри
20.09.2025, 02:30 1
Бокс
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 52
Футбол
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
20.09.2025, 07:32 38
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем