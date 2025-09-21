Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 сентября в 18:30 состоится центральный поединок 5-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» принимает «Манчестер Сити» на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры Микель Артета и Пеп Гвардиола настраивают команды на победу.

Арсенал идет на 3-й позиции (9 очков из 12), Ман Сити имеет 6 пунктов из 12 и занимает 12-е место.

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports