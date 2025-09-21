В воскресенье, 21 сентября состоится поединок 5-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Арсенал

Очень уверенно начала сезон команда Артеты. За 4 поединка в чемпионате «канониры» одержали 3 победы против «МЮ», «Лидса» и «Ноттингема», не пропустив ни одного гола. Единственная осечка произошла в игре против «Ливерпуля» – там лондонцы минимально уступили из-за невероятного штрафного Доминика Собослаи. После 4-х туров коллектив с 9 баллами на счету занимает 2-е место турнирной таблицы.

Также «Арсеналу» удалось хорошо стартовать и в Лиге чемпионов – в 1-м раунде основного этапа клуб со счетом 2:0 победил испанский «Атлетик Бильбао».

Манчестер Сити

Не столь хорошо начала сезон команда Пепа Гвардиолы. В Премьер-лиге «горожане» проиграли уже дважды – в домашнем матче против «Тоттенгема» и выездном против «Брайтона». Также коллектив одержал 2 победы против «Вулвз» и «МЮ», которые принесли ему 6 зачетных пунктов. Благодаря этому «Ман Сити» занимает 10-е место АПЛ на данный момент.

В Лиге чемпионов команда, как и «Арсенал», начала с победы. В 1-м туре англичане одолели действующих чемпионов Италии «Наполи» со счетом 2:0.

Личные встречи

В последних 5-х играх преимущество имеет лондонский «Арсенал». За это время коллектив одержал 2 победы, а еще 3 игры завершились вничью. В предыдущем поединке команд на Эмирейтс «канониры» одержали победу со счетом 5:1.

Интересные факты

«Арсенал» пропустил всего 1 мяч в текущем сезоне АПЛ – лучший результат среди всех команд.

Лишь в 1 из 5 поединков «Ман Сити» в этом сезоне отличиться удавалось обеим командам.

«Ман Сити» забивали первыми в 9 из последних 10 поединков.

Возможные стартовые составы

Арсенал: Рая – Калафьори, Габриэл, Москера, Тимбер – Райс, Субименди, Мерино – Эзе, Дёкереш, Мадуэке

Манчестер Сити: Доннарума – О'Райлли, Диаш, Гвардиол, Хусанов – Родри, Рейндерс – Доку, Фоден, Силва – Голланд

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.75.