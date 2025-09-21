Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Холанд с 5 голами в 4 турах АПЛ имеет... худший старт сезона

В предыдущих трех розыгрышах норвежский форвард забивал не менее 6 голов в стартовых турах

Холанд с 5 голами в 4 турах АПЛ имеет... худший старт сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлинг Холанд

Сегодня, 21 сентября, в матче 5-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» примет «Манчестер Сити».

В первых 4 матчах нового сезона нападающий «горожан» Эрлинг Холанд забил 5 голов, что является... худшим показателем его карьеры в АПЛ.

До этого сезона норвежец забивал не менее 6 голов в стартовых 4 турах чемпионата.

Количество голов, забитых Эрлингом Холандом в первых 4 турах АПЛ в каждом сезоне

  • 6 – 2022/23
  • 6 – 2023/24
  • 9 – 2024/25
  • 5 – 2025/26

За период пребывания в Англии Холанд провел в Премьер-лиге 101 поединок, в которых отличился 90 забитыми мячами и 17 результативными передачами.


Голы, ассисты и новые достижения. Невероятный старт сезона для Гравенберха
Сандерленд в меньшинстве спас ничейный результат в игре с Астон Виллой
Названы стартовые составы на суперматч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити Эрлинг Холанд
