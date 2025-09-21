Холанд с 5 голами в 4 турах АПЛ имеет... худший старт сезона
В предыдущих трех розыгрышах норвежский форвард забивал не менее 6 голов в стартовых турах
Сегодня, 21 сентября, в матче 5-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» примет «Манчестер Сити».
В первых 4 матчах нового сезона нападающий «горожан» Эрлинг Холанд забил 5 голов, что является... худшим показателем его карьеры в АПЛ.
До этого сезона норвежец забивал не менее 6 голов в стартовых 4 турах чемпионата.
Количество голов, забитых Эрлингом Холандом в первых 4 турах АПЛ в каждом сезоне
- 6 – 2022/23
- 6 – 2023/24
- 9 – 2024/25
- 5 – 2025/26
За период пребывания в Англии Холанд провел в Премьер-лиге 101 поединок, в которых отличился 90 забитыми мячами и 17 результативными передачами.
Five goals in four matches is actually Erling Haaland's WORST start to a season at Man City 😅— Premier League (@premierleague) September 21, 2025
Up next, Arsenal at 16:30 BST... pic.twitter.com/FiLzVDa4Rr
