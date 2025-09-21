Кубок Билли Джин Кинг21 сентября 2025, 11:14 |
Сборные Италии и США объявили составы на финал Кубка Билли Джин Кинг 2025
Решающее противостояние в Шэньчжэне начнется 21 сентября в 12:00 по Киеву
21 сентября в Шэньчжэне (Китай) состоится финальное матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг 2025.
Трофей между собой разыграют сборные Италии и США. Первая игра начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.
Капитаны команд назвали составы на поединок.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Финал
Италия – США
- Элизабетта Коччаретто – Эмма Наварро
- Жасмин Паолини – Джессика Пегула
- Сара Эррани / Жасмин Паолини – Хэйли Баптист / Маккартни Кесслер
