Сборные Италии и США объявили составы на финал Кубка Билли Джин Кинг 2025

21 сентября в Шэньчжэне (Китай) состоится финальное матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Трофей между собой разыграют сборные Италии и США. Первая игра начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.

Капитаны команд назвали составы на поединок.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Финал

Италия – США