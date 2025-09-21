Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
21 сентября 2025, 11:14
Сборные Италии и США объявили составы на финал Кубка Билли Джин Кинг 2025

Решающее противостояние в Шэньчжэне начнется 21 сентября в 12:00 по Киеву

Сборные Италии и США объявили составы на финал Кубка Билли Джин Кинг 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

21 сентября в Шэньчжэне (Китай) состоится финальное матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Трофей между собой разыграют сборные Италии и США. Первая игра начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.

Капитаны команд назвали составы на поединок.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Финал

Италия США

  • Элизабетта Коччаретто – Эмма Наварро
  • Жасмин Паолини – Джессика Пегула
  • Сара Эррани / Жасмин Паолини – Хэйли Баптист / Маккартни Кесслер

