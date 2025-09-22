ФОТО. Бенфика наградила Судакова. Такого не было четыре года

20 сентября прошел матч 6-го тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами AVS и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Авеш в городе Вила-даз-Авеш. Клуб из Лиссабона победил со счетом 3:0.

В стартовом составе гостей сыграл Георгий Судаков, которому удалось забить свой первый гол за новый клуб, украинский хавбек отличился голом на 45+3-й минуте.

После завершения поединка Судаков получил награду «Игрок матча», которую он прокомментировал в своем Телеграме.

«Последний раз такую награду в чемпионате выигрывал 4 года назад 😅😁», – отметил Судаков.

