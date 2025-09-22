Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
ФОТО. Бенфика наградила Судакова. Такого не было четыре года

Георгий получил награду «Игрок матча»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

20 сентября прошел матч 6-го тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами AVS и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Авеш в городе Вила-даз-Авеш. Клуб из Лиссабона победил со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей сыграл Георгий Судаков, которому удалось забить свой первый гол за новый клуб, украинский хавбек отличился голом на 45+3-й минуте.

После завершения поединка Судаков получил награду «Игрок матча», которую он прокомментировал в своем Телеграме.

«Последний раз такую награду в чемпионате выигрывал 4 года назад 😅😁», – отметил Судаков.

По теме:
ФОТО. Трубин встретил Усика на улицах Лиссабона
СУДАКОВ – о Моуринью: «Я не мог в это поверить, но это правда»
МОУРИНЬО: «Я приехал в Бенфику не для того, чтобы раздражать Порту»
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков AVS лучший игрок
Комментарии 0
