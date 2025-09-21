Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Футболист сборной Украины сделал роскошный подарок возлюбленной
21 сентября 2025, 01:40
ФОТО. Футболист сборной Украины сделал роскошный подарок возлюбленной

Александр Зубков подарил радость Анне Зубковой

ФОТО. Футболист сборной Украины сделал роскошный подарок возлюбленной
Instagram. Анна Зубкова

Анна Зубкова, бывшая жена игрока «Трабзонспора» и сборной Украины Александра Зубкова, снова привлекла внимание.

Модель появилась в стильном костюме с длинной юбкой в горох и топом, подчеркнув стройную фигуру.

В Instagram она показала и новый букет цветов, подписав: «5 минут назад я умирала, а сейчас радуюсь».

Напомним, в январе Анна сообщила о разводе с Зубковым из-за его измен, но в последнее время отношения потеплели и футболист даже подарил своей возлюбленной новый автомобиль.

Пара воспитывает дочь Софию, родившуюся в 2021 году.

Максим Лапченко Источник: Instagram
