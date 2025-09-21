ФОТО. Футболист сборной Украины сделал роскошный подарок возлюбленной
Александр Зубков подарил радость Анне Зубковой
Анна Зубкова, бывшая жена игрока «Трабзонспора» и сборной Украины Александра Зубкова, снова привлекла внимание.
Модель появилась в стильном костюме с длинной юбкой в горох и топом, подчеркнув стройную фигуру.
В Instagram она показала и новый букет цветов, подписав: «5 минут назад я умирала, а сейчас радуюсь».
Напомним, в январе Анна сообщила о разводе с Зубковым из-за его измен, но в последнее время отношения потеплели и футболист даже подарил своей возлюбленной новый автомобиль.
Пара воспитывает дочь Софию, родившуюся в 2021 году.
