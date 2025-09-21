ФОТО. Футболист сборной Украины сделал роскошный подарок возлюбленной

Анна Зубкова, бывшая жена игрока «Трабзонспора» и сборной Украины Александра Зубкова, снова привлекла внимание.

Модель появилась в стильном костюме с длинной юбкой в горох и топом, подчеркнув стройную фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В Instagram она показала и новый букет цветов, подписав: «5 минут назад я умирала, а сейчас радуюсь».

Напомним, в январе Анна сообщила о разводе с Зубковым из-за его измен, но в последнее время отношения потеплели и футболист даже подарил своей возлюбленной новый автомобиль.

Пара воспитывает дочь Софию, родившуюся в 2021 году.