ФОТО. Футболист сборной Украины подарил своей возлюбленной BMW

Александр Зубков и Анна Зубкова снова вместе.

Бывшая (или уже снова нынешняя) жена украинского футболиста Александра Зубкова – Анна – взорвала соцсети серией эффектных постов.

Сначала она показала подвеску в форме сердца – подарок от мужа.

Позже – селфи у машины с красным бантом и фото возле новой BMW 3 Series прямо из салона.

«Спасибо тебе за подарки просто так», – написала Анна.

Пара поженилась в 2019-м, в 2021-м у них родилась дочь София, но в начале этого года Анна объявила о разводе.

Однако новые публикации намекают: отношения снова потеплели.