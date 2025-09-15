Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 сентября 2025, 23:02
ФОТО. Футболист сборной Украины подарил своей возлюбленной BMW

Анна Зубкова поделилась ошеломляющей новостью

ФОТО. Футболист сборной Украины подарил своей возлюбленной BMW
Instagram. Анна Зубкова

Александр Зубков и Анна Зубкова снова вместе.

Бывшая (или уже снова нынешняя) жена украинского футболиста Александра Зубкова – Анна – взорвала соцсети серией эффектных постов.

Сначала она показала подвеску в форме сердца – подарок от мужа.

Позже – селфи у машины с красным бантом и фото возле новой BMW 3 Series прямо из салона.

«Спасибо тебе за подарки просто так», – написала Анна.

Пара поженилась в 2019-м, в 2021-м у них родилась дочь София, но в начале этого года Анна объявила о разводе.

Однако новые публикации намекают: отношения снова потеплели.

Максим Лапченко Источник: Instagram
