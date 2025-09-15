ФОТО. Футболист сборной Украины подарил своей возлюбленной BMW
Анна Зубкова поделилась ошеломляющей новостью
Александр Зубков и Анна Зубкова снова вместе.
Бывшая (или уже снова нынешняя) жена украинского футболиста Александра Зубкова – Анна – взорвала соцсети серией эффектных постов.
Сначала она показала подвеску в форме сердца – подарок от мужа.
Позже – селфи у машины с красным бантом и фото возле новой BMW 3 Series прямо из салона.
«Спасибо тебе за подарки просто так», – написала Анна.
Пара поженилась в 2019-м, в 2021-м у них родилась дочь София, но в начале этого года Анна объявила о разводе.
Однако новые публикации намекают: отношения снова потеплели.
