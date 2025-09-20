Судаков стал шестым украинцем, забившим гол в чемпионате Португалии

В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде играет против «AVS».

Дебютным голом за «орлов» отметился 23-летний Георгий Судаков.

Экс-игрок «Шахтера» стал шестым украинцем в истории, забившим гол в чемпионате Португалии.

Голы украинцев в чемпионате Португалии

12 – Сергей Кандауров

6 – Роман Яремчук

5 – Сергей Щербаков

3 – Сергей Ателькин

2 – Орест Лебеденко

1 – Георгий Судаков

Теперь на счету Георгия Судакова забитый мяч и результативная передача в трех матчах за лиссабонскую «Бенфику».