  4. Судаков стал шестым украинцем, забившим гол в чемпионате Португалии
Португалия
20 сентября 2025, 21:09 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:24
Судаков стал шестым украинцем, забившим гол в чемпионате Португалии

Георгий сделал это в третьем матче за «орлов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде играет против «AVS».

Дебютным голом за «орлов» отметился 23-летний Георгий Судаков.

Экс-игрок «Шахтера» стал шестым украинцем в истории, забившим гол в чемпионате Португалии.

Голы украинцев в чемпионате Португалии

  • 12 – Сергей Кандауров
  • 6 – Роман Яремчук
  • 5 – Сергей Щербаков
  • 3 – Сергей Ателькин
  • 2 – Орест Лебеденко
  • 1 – Георгий Судаков

Теперь на счету Георгия Судакова забитый мяч и результативная передача в трех матчах за лиссабонскую «Бенфику».

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
