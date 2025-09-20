Португалия20 сентября 2025, 21:09 | Обновлено 20 сентября 2025, 22:24
841
1
Судаков стал шестым украинцем, забившим гол в чемпионате Португалии
Георгий сделал это в третьем матче за «орлов»
В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на выезде играет против «AVS».
Дебютным голом за «орлов» отметился 23-летний Георгий Судаков.
Экс-игрок «Шахтера» стал шестым украинцем в истории, забившим гол в чемпионате Португалии.
Голы украинцев в чемпионате Португалии
- 12 – Сергей Кандауров
- 6 – Роман Яремчук
- 5 – Сергей Щербаков
- 3 – Сергей Ателькин
- 2 – Орест Лебеденко
- 1 – Георгий Судаков
Теперь на счету Георгия Судакова забитый мяч и результативная передача в трех матчах за лиссабонскую «Бенфику».
Що у Щербакова українського? Чим від відрізняється від Юрана? Щербаков такий самий зрадник, грав за московитів.
