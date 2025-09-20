Виртц до сих пор не отметился ни одним голевым действием за Ливерпуль в АПЛ
Матч против «Эвертона» стал для Флориана пятым в этой серии
Атакующий хавбек «Ливерпуля» Флориан Вирц, который летом стал игроком английского клуба за 150 млн евро, до сих пор не отличился результативным действием в АПЛ: 5 матчей, 0 голов, 0 ассистов.
20 сентября состоялась игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Эвертон». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Если учитывать выступления Флориана во всех соревнованиях за «мерсисайдцев», то он в 7 поединках отдал 1 ассист – против «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии (2:2, 4:5 по пенальти).
Всего на клубном уровне Виру провел 232 матча, забил 71 гол и отдал 72 результативные передачи.
