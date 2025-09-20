Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 сентября 2025, 17:43 | Обновлено 20 сентября 2025, 17:47
Виртц до сих пор не отметился ни одним голевым действием за Ливерпуль в АПЛ

Матч против «Эвертона» стал для Флориана пятым в этой серии

Виртц до сих пор не отметился ни одним голевым действием за Ливерпуль в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Атакующий хавбек «Ливерпуля» Флориан Вирц, который летом стал игроком английского клуба за 150 млн евро, до сих пор не отличился результативным действием в АПЛ: 5 матчей, 0 голов, 0 ассистов.

20 сентября состоялась игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Эвертон». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Если учитывать выступления Флориана во всех соревнованиях за «мерсисайдцев», то он в 7 поединках отдал 1 ассист – против «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии (2:2, 4:5 по пенальти).

Всего на клубном уровне Виру провел 232 матча, забил 71 гол и отдал 72 результативные передачи.

По теме:
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
441 млн на скамейке запасных Ливерпуля: ротация или повод для волнения?
Ливерпуль одержал юбилейную победу в мерсисайдском дерби в АПЛ
Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ливерпуль - Эвертон Флориан Вирц
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
