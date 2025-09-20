Ливерпуль – Эвертон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок пятого тура Премьер-лиги состоится 20 сентября в 14:30 по киевскому времени
В субботу, 20 сентября, проходит матч пятого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Эвертон».
Команды играют на стадионе «Anfield» в Ливерпуле. Встреча началась в 14:30 по киевскому времени.
После четырех туров «мерсисайдцы» набрали 12 балов и занимают первое место в турнирной таблице. В активе «Эвертона» – семь очков, подопечные Дэвида Мойеса разместились на шестой позиции.
Английская Премьер-лига, 5-й тур. 20 сентября
Ливерпуль – Эвертон – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
