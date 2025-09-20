Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Ливерпуль – Эвертон. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок пятого тура Премьер-лиги состоится 20 сентября в 14:30 по киевскому времени

Ливерпуль – Эвертон. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 20 сентября, проходит матч пятого тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Ливерпуль» и «Эвертон».

Команды играют на стадионе «Anfield» в Ливерпуле. Встреча началась в 14:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После четырех туров «мерсисайдцы» набрали 12 балов и занимают первое место в турнирной таблице. В активе «Эвертона» – семь очков, подопечные Дэвида Мойеса разместились на шестой позиции.

Английская Премьер-лига, 5-й тур. 20 сентября

Ливерпуль Эвертон 0:0 (обновляется)

Видео голов:

По теме:
ВИДЕО. Невероятный пас Салаха. Ливерпуль вышел вперед в матче с Эвертоном
Пеп ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль и Арсенал могут победить только из-за денег»
С Миколенко. Обнародованы стартовые составы на матч Ливерпуль – Эвертон
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль Ливерпуль - Эвертон Эвертон видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
