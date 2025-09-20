Италия20 сентября 2025, 17:38 | Обновлено 20 сентября 2025, 17:39
ВИДЕО. Как Малиновский отличился ассистом в матче с Болоньей
Гости открыли счет на 63-й минуте
В субботу, 20 сентября, состоится матч четвертого тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Дженоа».
Встречу примет стадион «Ренато Даль-Ара» в Болонье. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 63-й минуте гости открыли счет: с передачи Руслана Малиновского голом отличился Микаэль Эллертссон.
❗️ ВИДЕО. Как Малиновский отличился ассистом в матче с Болоньей
