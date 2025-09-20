ВИДЕО. Это разгром. Леванте забил дважды в ворота Жироны и сделал счет 4:0
Каталонский клуб без шансов уступил «Леванте» на домашнем стадионе
В субботу, 20 сентября, состоялся матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте».
Команды сыграли на стадионе «Estadi Montilivi» в Жироне. Встреча началась в 15:00 по киевскому времени.
На 70-й минуте испанский нападающий Ромеро сделал счет 3:0 после результативной передачи от Этта Йонга. Подопечные Мичела ничего не могли противопоставить сопернику, так как с начала второго тайма играют вдевятером.
Точку в этом противостоянии постави Годин Коялипу, который в добавленное время установил окончательный счет – 4:0.
ГОЛ, 0:3! Ромеро, 70 мин
ВИДЕО. Леванте увеличил преимущество в матче с Жироной, точным ударом отметился испанец Ромеро
ГОЛ, 0:4! Куялипу, 90+2 мин
ВИДЕО. Куялипу огорчил Жирону и сделал счет 4:0 в пользу Леванте
