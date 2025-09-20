ВИДЕО. Это разгром. Леванте забил дважды в ворота Жироны и сделал счет 4:0

В субботу, 20 сентября, состоялся матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Леванте».

Команды сыграли на стадионе «Estadi Montilivi» в Жироне. Встреча началась в 15:00 по киевскому времени.

На 70-й минуте испанский нападающий Ромеро сделал счет 3:0 после результативной передачи от Этта Йонга. Подопечные Мичела ничего не могли противопоставить сопернику, так как с начала второго тайма играют вдевятером.

Точку в этом противостоянии постави Годин Коялипу, который в добавленное время установил окончательный счет – 4:0.

ГОЛ, 0:3! Ромеро, 70 мин

ВИДЕО. Леванте увеличил преимущество в матче с Жироной, точным ударом отметился испанец Ромеро

ГОЛ, 0:4! Куялипу, 90+2 мин

ВИДЕО. Куялипу огорчил Жирону и сделал счет 4:0 в пользу Леванте