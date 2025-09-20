Алькарас против Фритца. Расписание второго игрового дня Кубка Лейвера 2025

20 сентября и в ночь на 21 число в Сан-Франциско (США) начнется Кубок Лейвера 2025.

Сборные Европы и Мира поборются за командный трофей.

Во второй игровой день состоятся четыре матча: три одиночных и один парный. За каждую победу во второй день будет начисляться два очка.

Суббота, 20 сентября: Дневная сессия – Матч 5 (одиночный) начинается в 23:00 по Киеву, затем Матч 6 (одиночный). Вечерняя сессия – Матч 7 (одиночный) начинается в 05:00 по Киеву, затем Матч 8 (парный).

Кубок Лейвера 2025. 20–21 сентября