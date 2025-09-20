Алькарас против Фритца. Расписание второго игрового дня Кубка Лейвера 2025
В ночь на 21 сентября в Сан-Франциско продолжится командный турнир
20 сентября и в ночь на 21 число в Сан-Франциско (США) начнется Кубок Лейвера 2025.
Сборные Европы и Мира поборются за командный трофей.
Во второй игровой день состоятся четыре матча: три одиночных и один парный. За каждую победу во второй день будет начисляться два очка.
Суббота, 20 сентября: Дневная сессия – Матч 5 (одиночный) начинается в 23:00 по Киеву, затем Матч 6 (одиночный). Вечерняя сессия – Матч 7 (одиночный) начинается в 05:00 по Киеву, затем Матч 8 (парный).
Кубок Лейвера 2025. 20–21 сентября
- Александр Зверев (Европа) – Алекс де Минаур (Мир)
- Хольгер Руне (Европа) – Франсиско Черундоло (Мир)
- Карлос Алькарас (Европа) – Тейлор Фритц (Мир)
- Хольгер Руне / Каспер Рууд (Европа) – Алекс де Минаур / Алекс Микельсен (Мир)
