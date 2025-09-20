Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас против Фритца. Расписание второго игрового дня Кубка Лейвера 2025
Другие новости
20 сентября 2025, 15:44 |
81
0

Алькарас против Фритца. Расписание второго игрового дня Кубка Лейвера 2025

В ночь на 21 сентября в Сан-Франциско продолжится командный турнир

20 сентября 2025, 15:44 |
81
0
Алькарас против Фритца. Расписание второго игрового дня Кубка Лейвера 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября и в ночь на 21 число в Сан-Франциско (США) начнется Кубок Лейвера 2025.

Сборные Европы и Мира поборются за командный трофей.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Во второй игровой день состоятся четыре матча: три одиночных и один парный. За каждую победу во второй день будет начисляться два очка.

Суббота, 20 сентября: Дневная сессия – Матч 5 (одиночный) начинается в 23:00 по Киеву, затем Матч 6 (одиночный). Вечерняя сессия – Матч 7 (одиночный) начинается в 05:00 по Киеву, затем Матч 8 (парный).

Кубок Лейвера 2025. 20–21 сентября

  • Александр Зверев (Европа) – Алекс де Минаур (Мир)
  • Хольгер Руне (Европа) – Франсиско Черундоло (Мир)
  • Карлос Алькарас (Европа) – Тейлор Фритц (Мир)
  • Хольгер Руне / Каспер Рууд (Европа) – Алекс де Минаур / Алекс Микельсен (Мир)

По теме:
Кубок Лейвера. Европа vs Мир. Как завершился первый день в Сан-Франциско?
Кубок Лейвера. Европа – Мир. Первый день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Когда играет Алькарас? Расписание первого игрового дня Кубка Лейвера 2025
расписание Кубок Лейвера Александр Зверев Хольгер Руне Франсиско Черундоло Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц Каспер Рууд Алекс Микельсен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свентек за день накормила двух соперниц баранками и вышла в финал в Сеуле
Теннис | 20 сентября 2025, 12:31 1
Свентек за день накормила двух соперниц баранками и вышла в финал в Сеуле
Свентек за день накормила двух соперниц баранками и вышла в финал в Сеуле

В полуфинале пятисотника в Южной Кореее Ига разгромила Майю Джойнт

Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Теннис | 19 сентября 2025, 18:49 49
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам

Людмила и Марта уступили Эррани и Паолини в решающей игре полуфинала КБДК

В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Футбол | 20.09.2025, 07:32
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 20.09.2025, 07:52
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
На Олд Траффорд вновь живет надежда. Почему боссы МЮ не увольняют Аморима
Футбол | 20.09.2025, 08:42
На Олд Траффорд вновь живет надежда. Почему боссы МЮ не увольняют Аморима
На Олд Траффорд вновь живет надежда. Почему боссы МЮ не увольняют Аморима
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 46
Футбол
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 56
Футбол
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
Италия – Украина – 1:1. Будут пары. Свитолина упустила победу над Паолини
19.09.2025, 16:43 80
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 63
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем