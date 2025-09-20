Кубок Лейвера. Европа vs Мир. Как завершился первый день в Сан-Франциско?
Европейские теннисисты выиграли три матча и лидируют со счетом 3:1
В ночь на 20 сентября в Сан-Франциско стартовал Кубок Лейвера 2025 – трехдневный командный турнир, где шесть лучших игроков из Европы соревнуются с шестью своими коллегами из других стран мира.
После первого игрового дня счет 3:1 в пользу европейских теннисистов – за каждую победу командам начислялось одно очко. Единственную викторию сборной Мира принес Жоау Фонсека.
Кубок Лейвера 2025. Европа vs Мир (3:1). 1-й игровой день
- Каспер Рууд (Норвегия) – Рейлли Опелка (США) – 6:4, 7:6 (7:4)
- Якуб Меншик (Чехия) – Алекс Микельсен (США) – 6:1, 6:7 (3:7), [10:8]
- Флавио Коболли (Италия) – Жоау Фонсека (Бразилия) – 4:6, 3:6
- Карлос Алькарас (Испания) / Якуб Меншик (Чехия) – Тейлор Фритц (США) / Алекс Микельсен (США) – 7:6 (9:7), 6:4
Во 2-й игровой день, в ночь с 20 на 21 число, за каждую победу команды будут получать по 2 очка.
Это восьмой розыгрыш Кубка Лейвера. На счету сборной Европы пять трофеев, у команды Мира – два.
