20 сентября 2025, 11:24 |
Кубок Лейвера. Европа vs Мир. Как завершился первый день в Сан-Франциско?

Европейские теннисисты выиграли три матча и лидируют со счетом 3:1

Кубок Лейвера. Европа vs Мир. Как завершился первый день в Сан-Франциско?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Якуб Меншик

В ночь на 20 сентября в Сан-Франциско стартовал Кубок Лейвера 2025 – трехдневный командный турнир, где шесть лучших игроков из Европы соревнуются с шестью своими коллегами из других стран мира.

После первого игрового дня счет 3:1 в пользу европейских теннисистов – за каждую победу командам начислялось одно очко. Единственную викторию сборной Мира принес Жоау Фонсека.

Кубок Лейвера 2025. Европа vs Мир (3:1). 1-й игровой день

  • Каспер Рууд (Норвегия) – Рейлли Опелка (США) – 6:4, 7:6 (7:4)
  • Якуб Меншик (Чехия) – Алекс Микельсен (США) – 6:1, 6:7 (3:7), [10:8]
  • Флавио Коболли (Италия) – Жоау Фонсека (Бразилия) – 4:6, 3:6
  • Карлос Алькарас (Испания) / Якуб Меншик (Чехия) – Тейлор Фритц (США) / Алекс Микельсен (США) – 7:6 (9:7), 6:4

Во 2-й игровой день, в ночь с 20 на 21 число, за каждую победу команды будут получать по 2 очка.

Это восьмой розыгрыш Кубка Лейвера. На счету сборной Европы пять трофеев, у команды Мира – два.

Тейлор Фритц Кубок Лейвера Каспер Рууд Рейлли Опелка Флавио Коболли Карлос Алькарас (теннисист) Якуб Меншик Алекс Микельсен Жоау Фонсека
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
