Претендент на еврокубки против новичка. Составы команд на матч УПЛ

В 18:00 начнется матч чемпионата Украины между Полесьем и Кудровкой. Несмотря на статус одной из самых амбициозных команд, Полесье в таблице уступает новичку.

По итогам пяти туров Полесье набрало шесть очков и находится на 11-й позиции, а Кудровка имеет 7 пунктов и идет на 9-м месте.

Тренеры определили стартовые составы.

Полесье: Волынец, Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Андриевский, Бабенко, Шепелев, Велетень, Брагару, Филиппов

Кудровка: Лепка, Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Рогозинский, Лосенко, Сторчоус, Коркишко, Козак, Морозко, Легостаев



