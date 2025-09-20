Андерсон РИБЕЙРО: «Если не забил, неважно, сколько раз ты обыграл»

В поединке седьмого тура Первой лиги ФК ЮКСА на выезде со счетом 0:1 уступил «Агробизнесу». Решающий мяч «Агробизнес» забил с пенальти, назначенного за игру рукой. Поражение своей команды прокомментировал главный тренер ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

«Прежде всего, я сказал своим игрокам: «Против Агробизнеса играть тяжело, потому что это сильная команда. Они не проигрывали в чемпионате». Мы целую неделю готовились именно к дуэлям. Я всегда говорю: «Если выиграешь в дуэли, выиграешь матч». В первом тайме мы контролировали игру, имели свои моменты. Я повторял: «Если есть момент, нужно забивать, чтобы закрыть игру». Но моя команда молодая, это процесс. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Главное – понять сам процесс.

Относительно замен, у нас много бразильцев. Я говорю им, что они должны делать разницу. Сегодня этого не было. Было много моментов, но удары не шли в створ ворот. В футболе важно доводить момент до конца.

Кто нанес больше всего проблем? Конечно, их нападающий. Он топ-бомбардир, многое забивает. Мы готовились закрывать его, потому что он высок, силен и опасен. Я просил своих центральных защитников играть вплотную, без пространства. Где-то это получалось, но футбол таков. Мяч коснулся руки, пенальти, и он его реализовал, потому что имеет качество. Кстати, в прошлый раз было так же, тот же счет, тот же пенальти. Из положительного – хорошо отыграли Сидоренко и Балаба против Войтиховского, не дали ему развернуться.

После замен хорошо вышел Педро Акасио. Его дальний удар был опасен. И, конечно, Заднепрянец. Для него это дебют, первый профессиональный матч. Он молод, 22 года. Я видел еще в предсезонке, что он умеет забивать, но я ему объяснил: футбол – это не только голы. Надо работать для команды, бегать, помогать. Я говорил: «Готовься, я дам шанс». И сегодня он вышел. Для него главное сейчас не потерять голову и понять процесс. Молодые часто думают, что можно сразу ворваться в игру, но нет, здесь все шаг за шагом.

Я всегда говорю бразильцам, здесь в Первой лиге легко не будет. Украинские ребята много бегают, не дают простор, а бразильцы думают, что можно просто наслаждаться игрой. Нет, здесь нужно работать, надо бегать. Если обыграл, нужно завершать. Бить в створ ворот. Неважно, сколько раз ты обыграл, если не забил. Это футбол. В целом бразильцы чувствуют себя здесь хорошо. В Академии ЮКСА для нас делают все. Нам остается только играть в футбол. Для многих это первый опыт в профессиональном футболе, ведь еще недавно они играли на уровне академий. Это нелегко, но они должны понять: путь долог, нужно идти шаг за шагом», – сказал Андерсон Рибейро.