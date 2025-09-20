Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андерсон РИБЕЙРО: «Если не забил, неважно, сколько раз ты обыграл»
Украина. Первая лига
20 сентября 2025, 12:21 |
70
0

Андерсон РИБЕЙРО: «Если не забил, неважно, сколько раз ты обыграл»

Главный тренер ФК ЮКСА прокомментировал результат матча с «Агробизнесом»

20 сентября 2025, 12:21 |
70
0
Андерсон РИБЕЙРО: «Если не забил, неважно, сколько раз ты обыграл»
ФК ЮКСА. Андерсон Рибейро

В поединке седьмого тура Первой лиги ФК ЮКСА на выезде со счетом 0:1 уступил «Агробизнесу». Решающий мяч «Агробизнес» забил с пенальти, назначенного за игру рукой. Поражение своей команды прокомментировал главный тренер ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

«Прежде всего, я сказал своим игрокам: «Против Агробизнеса играть тяжело, потому что это сильная команда. Они не проигрывали в чемпионате». Мы целую неделю готовились именно к дуэлям. Я всегда говорю: «Если выиграешь в дуэли, выиграешь матч». В первом тайме мы контролировали игру, имели свои моменты. Я повторял: «Если есть момент, нужно забивать, чтобы закрыть игру». Но моя команда молодая, это процесс. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Главное – понять сам процесс.

Относительно замен, у нас много бразильцев. Я говорю им, что они должны делать разницу. Сегодня этого не было. Было много моментов, но удары не шли в створ ворот. В футболе важно доводить момент до конца.

Кто нанес больше всего проблем? Конечно, их нападающий. Он топ-бомбардир, многое забивает. Мы готовились закрывать его, потому что он высок, силен и опасен. Я просил своих центральных защитников играть вплотную, без пространства. Где-то это получалось, но футбол таков. Мяч коснулся руки, пенальти, и он его реализовал, потому что имеет качество. Кстати, в прошлый раз было так же, тот же счет, тот же пенальти. Из положительного – хорошо отыграли Сидоренко и Балаба против Войтиховского, не дали ему развернуться.

После замен хорошо вышел Педро Акасио. Его дальний удар был опасен. И, конечно, Заднепрянец. Для него это дебют, первый профессиональный матч. Он молод, 22 года. Я видел еще в предсезонке, что он умеет забивать, но я ему объяснил: футбол – это не только голы. Надо работать для команды, бегать, помогать. Я говорил: «Готовься, я дам шанс». И сегодня он вышел. Для него главное сейчас не потерять голову и понять процесс. Молодые часто думают, что можно сразу ворваться в игру, но нет, здесь все шаг за шагом.

Я всегда говорю бразильцам, здесь в Первой лиге легко не будет. Украинские ребята много бегают, не дают простор, а бразильцы думают, что можно просто наслаждаться игрой. Нет, здесь нужно работать, надо бегать. Если обыграл, нужно завершать. Бить в створ ворот. Неважно, сколько раз ты обыграл, если не забил. Это футбол. В целом бразильцы чувствуют себя здесь хорошо. В Академии ЮКСА для нас делают все. Нам остается только играть в футбол. Для многих это первый опыт в профессиональном футболе, ведь еще недавно они играли на уровне академий. Это нелегко, но они должны понять: путь долог, нужно идти шаг за шагом», – сказал Андерсон Рибейро.

По теме:
Игрок Динамо стал лучшим защитником мира по выигранным единоборствам
Микель АРТЕТА: «Он очень хорошо себя проявил в последнем матче»
Диназ – Ребел, Колос-2 – Пенуэл. Смотреть онлайн LIVE
Александр Чижевский чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Агробизнес ЮКСА Тарасовка Андерсон Мендес Рибейро
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Футбол | 19 сентября 2025, 19:11 1
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение
Довбика заставляли бежать за автобусом. Коуч принял жесткое решение

Виталий Бойко рассказал интересную историю из периода детско-юношеского футбола

Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»
Футбол | 20 сентября 2025, 12:04 12
Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»
Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»

Экс-полузащитник «горняков» считает, что Николаю Матвиенко не стоит уходить из Шахтера

В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Футбол | 20.09.2025, 07:32
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Футбол | 20.09.2025, 07:52
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Реал Мадрид – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 20.09.2025, 13:12
Реал Мадрид – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 28
Волейбол
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 6
Бокс
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
19.09.2025, 18:40 5
Олимпийские игры
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
18.09.2025, 11:55 10
Футбол
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 43
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем