Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Максим ВОЙТИХОВСКИЙ: «Главное, что мы дома всегда побеждаем»
Украина. Первая лига
19 сентября 2025, 21:54 | Обновлено 19 сентября 2025, 22:03
Пенальтист «Агробизнеса» прокомментировал результат матча с ФК ЮКСА

Максим Войтиховский

В поединке седьмого тура Первой лиги «Агробизнес» одержал победу над ФК ЮКСА со счетом 1:0. Впечатлениями о матче поделился автор единственного гола Максим Войтиховский.

– Максим, это уже второй раз с ЮКСА вы забиваете с пенальти. Стало ли для вас это уже тенденцией? Как вообще вам это удается повторять уже второй раз?

– В первую очередь я очень доволен, что мы зарабатываем эти пенальти. А насчет тенденций, я не знаю, я не скажу, что мы бьем прямо много пенальти. Но хорошо, что пока я все их забил. Очень сложный матч сегодня был. У нас домашние игры проходят более спокойно. По-моему, сегодня была сама такая боевая игра. ЮКСА хорошо нас разобрала. Было видно, что не проходили наши комбинации, но самое главное, что мы всегда побеждаем дома. Пока.

– Довольны ли вы игрой ваших коллег?

– В первую очередь мы отталкиваемся от результата, а всегда есть к чему расти. И идеальной игры нашей не было в этом сезоне. И я думаю, что при таком чемпионате, очень ровном, это очень трудно такого достичь. Так что самое главное, что мы получаем результат дома.

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес Максим Войтиховский ЮКСА Тарасовка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
