Максим ВОЙТИХОВСКИЙ: «Главное, что мы дома всегда побеждаем»

В поединке седьмого тура Первой лиги «Агробизнес» одержал победу над ФК ЮКСА со счетом 1:0. Впечатлениями о матче поделился автор единственного гола Максим Войтиховский.

– Максим, это уже второй раз с ЮКСА вы забиваете с пенальти. Стало ли для вас это уже тенденцией? Как вообще вам это удается повторять уже второй раз?

– В первую очередь я очень доволен, что мы зарабатываем эти пенальти. А насчет тенденций, я не знаю, я не скажу, что мы бьем прямо много пенальти. Но хорошо, что пока я все их забил. Очень сложный матч сегодня был. У нас домашние игры проходят более спокойно. По-моему, сегодня была сама такая боевая игра. ЮКСА хорошо нас разобрала. Было видно, что не проходили наши комбинации, но самое главное, что мы всегда побеждаем дома. Пока.

– Довольны ли вы игрой ваших коллег?

– В первую очередь мы отталкиваемся от результата, а всегда есть к чему расти. И идеальной игры нашей не было в этом сезоне. И я думаю, что при таком чемпионате, очень ровном, это очень трудно такого достичь. Так что самое главное, что мы получаем результат дома.